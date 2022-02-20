Результаты чемпионата России по фигурному катанию 21.12.2023

С 20 по 24 декабря в Челябинске состоится чемпионат России по фигурному катанию 2024.

Результаты 21 декабря

Текст будет обновляться по мере проведения соревнований.

11:00 — танцы на льду, ритм-танец

Первая разминка

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин Елизавета Шанаева – Павел Дрозд Ирина Хавронина – Девид Нарижный Екатерина Миронова – Евгений Устенко София Качушкина – Марк Волков

Вторая разминка

Софья Шевченко – Андрей Ежлов Ксения Краусова – Даниил Корочкин Александра Прокопец – Александр Васькович Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов Софья Тютюнина – Матвей Грачев

Третья разминка

Александра Степанова – Иван Букин Полина Усова – Михаил Антонов Елизавета Худайбердиева – Егор Базин Дарья Савкина – Александр Вахнов Варвара Курносенко – Федор Варламов

13:30 — мужчины, короткая программа

Первая разминка

Глеб Лутфуллин Семен Соловьев Петр Гуменник Матвей Ветлугин Роман Савосин Дмитрий Алиев

Вторая разминка

Федор Зонов Александр Самарин Даниил Самсонов Алексей Ерохов Марк Кондратюк Андрей Мозалев

Третья разминка

Григорий Федоров Илья Яблоков Макар Игнатов Даниил Постарнаков Владислав Дикиджи Евгений Семененко



17:00 — спортивные пары, короткая программа

Первая разминка

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков Наталья Хабибуллина – Илья Княжук Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Вторая разминка

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов Майя Шегай – Игорь Шамшуров Алена Косторная – Георгий Куница

Третья разминка

Юлия Артемьева – Алексей Брюханов Анастасия Мишина – Александр Галлямов Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Елизавета Кулешова – Владимир Следь снялись.

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 в Челябинске: расписание, состав участников, где смотреть

Прямая трансляция чемпионата России по фигурному катанию 2024 в Челябинске