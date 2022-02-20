Результаты чемпионата России по фигурному катанию 21.12.2023
С 20 по 24 декабря в Челябинске состоится чемпионат России по фигурному катанию 2024.
Результаты 21 декабря
Текст будет обновляться по мере проведения соревнований.
11:00 — танцы на льду, ритм-танец
Первая разминка
- Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
- Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
- Ирина Хавронина – Девид Нарижный
- Екатерина Миронова – Евгений Устенко
- София Качушкина – Марк Волков
Вторая разминка
- Софья Шевченко – Андрей Ежлов
- Ксения Краусова – Даниил Корочкин
- Александра Прокопец – Александр Васькович
- Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
- Софья Тютюнина – Матвей Грачев
Третья разминка
- Александра Степанова – Иван Букин
- Полина Усова – Михаил Антонов
- Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
- Дарья Савкина – Александр Вахнов
- Варвара Курносенко – Федор Варламов
13:30 — мужчины, короткая программа
Первая разминка
- Глеб Лутфуллин
- Семен Соловьев
- Петр Гуменник
- Матвей Ветлугин
- Роман Савосин
- Дмитрий Алиев
Вторая разминка
- Федор Зонов
- Александр Самарин
- Даниил Самсонов
- Алексей Ерохов
- Марк Кондратюк
- Андрей Мозалев
Третья разминка
- Григорий Федоров
- Илья Яблоков
- Макар Игнатов
- Даниил Постарнаков
- Владислав Дикиджи
- Евгений Семененко
17:00 — спортивные пары, короткая программа
Первая разминка
- Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
- Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
- Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Вторая разминка
- Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
- Майя Шегай – Игорь Шамшуров
- Алена Косторная – Георгий Куница
Третья разминка
- Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
- Анастасия Мишина – Александр Галлямов
- Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
- Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Елизавета Кулешова – Владимир Следь снялись.
Чемпионат России по фигурному катанию 2024 в Челябинске: расписание, состав участников, где смотреть
Прямая трансляция чемпионата России по фигурному катанию 2024 в Челябинске