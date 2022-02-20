Итоговый состав участников чемпионата России по фигурному катанию 2024

С 20 по 24 декабря пройдет чемпионат России по фигурному катанию 2024 в Челябинске.

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 в Челябинске: расписание, состав участников, где смотреть

Прямая трансляция чемпионата России по фигурному катанию 2024 в Челябинске

Полный список участников

Окончательный и итоговый список участников соревнований будет известен позже. Перед вами примерный список фигуристок и фигуристов, которые выступят на ЧР-2024 по фигурному катанию.

Женщины

Мария Агаева (Москва) Екатерина Анисимова (Тульская область) Софья Важнова (Москва) Камила Валиева (Москва) Алина Горбачева (Тверская область) Ксения Гущина (Санкт-Петербург) Софья Захарова (Санкт-Петербург) Елизавета Куликова (Москва) Арина Кшецкая (Санкт-Петербург) Софья Муравьева (Москва) Аделия Петросян (Москва) Дарья Садкова (Республика Марий Эл) Ксения Синицына (Москва) Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) Анна Фролова (Санкт-Петербург) Людмила Фурсова (Санкт-Петербург) Майя Хромых (Москва) Вероника Яметова (Свердловская область)

Мужчины

Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург – Республика Коми) Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) Петр Гуменник (Санкт-Петербург) Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) Алексей Ерохов (Москва) Федор Зонов (Санкт-Петербург) Макар Игнатов (Санкт-Петербург) Марк Кондратюк (Москва) Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) Андрей Мозалев (Санкт-Петербург ) Даниил Постарников (Ставропольский край) Роман Савосин (Москва) Александр Самарин (Москва) Даниил Самсонов (Москва) Евгений Семененко (Санкт-Петербург) Семен Соловьев (Санкт-Петербург ) Григорий Федоров (Москва) Илья Яблоков (Москва)

Где смотреть Чемпионат России по фигурному катанию 2024

Спортивные пары

Юлия Артемьева / Алексей Брюханов (Пермский край) Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) Ясмина Кадырова / Валерий Колесов (Санкт-Петербург) Алена Косторная / Георгий Куница (Москва) Елизавета Кулешова / Владимир Следь (Москва) Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Санкт-Петербург) Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев (Москва) Елизавета Осокина / Артем Грицаенко (Пермский край – Республика Татарстан) Наталья Хабибуллина / Илья Княжук (Москва) Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков (Пермский край) Майя Шегай / Игорь Шамшуров (Санкт-Петербург)

Танцевальные дуэты

Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов (Москва) София Качушкина / Марк Волков (Москва – Самарская область) Ксения Коаусова / Даниил Корочкин (Нижегородская область) Варвара Курносенко / Федор Варламов (Москва) Софья Леонтьева / Даниил Горелкин (Москва) Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Санкт-Петербург) Александра Прокопец / Александр Васькович (Москва) Дарья Савкина / Александр Вахнов (Москва) Александра Степанова / Иван Букин (Москва) Софья Тютюнина / Матвей Грачев (Москва – Свердловская область) Полина Усова / Михаил Антонов (Москва) Ирина Хавронина / Девид Нарижный (Московская область) Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Москва – Самарская область) Елизавета Шанаева / Павел Дрозд (Москва) Софья Шевченко / Андрей Ежлов (Москва)

Результаты чемпионата России по фигурному катанию

Призовые на чемпионате России по фигурному катанию