Итоговый состав участников чемпионата России по фигурному катанию 2024

Теги чемпионат России Фигурное катание

С 20 по 24 декабря пройдет чемпионат России по фигурному катанию 2024 в Челябинске.

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 в Челябинске: расписание, состав участников, где смотреть

Прямая трансляция чемпионата России по фигурному катанию 2024 в Челябинске

Полный список участников

Окончательный и итоговый список участников соревнований будет известен позже. Перед вами примерный список фигуристок и фигуристов, которые выступят на ЧР-2024 по фигурному катанию.

Женщины

  1. Мария Агаева (Москва)
  2. Екатерина Анисимова (Тульская область)
  3. Софья Важнова (Москва)
  4. Камила Валиева (Москва)
  5. Алина Горбачева (Тверская область)
  6. Ксения Гущина (Санкт-Петербург)
  7. Софья Захарова (Санкт-Петербург)
  8. Елизавета Куликова (Москва)
  9. Арина Кшецкая (Санкт-Петербург)
  10. Софья Муравьева (Москва)
  11. Аделия Петросян (Москва)
  12. Дарья Садкова (Республика Марий Эл)
  13. Ксения Синицына (Москва)
  14. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург)
  15. Анна Фролова (Санкт-Петербург)
  16. Людмила Фурсова (Санкт-Петербург)
  17. Майя Хромых (Москва)
  18. Вероника Яметова (Свердловская область)

Мужчины

  1. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург – Республика Коми)
  2. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург)
  3. Петр Гуменник (Санкт-Петербург)
  4. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург)
  5. Алексей Ерохов (Москва)
  6. Федор Зонов (Санкт-Петербург)
  7. Макар Игнатов (Санкт-Петербург)
  8. Марк Кондратюк (Москва)
  9. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург)
  10. Андрей Мозалев (Санкт-Петербург )
  11. Даниил Постарников (Ставропольский край)
  12. Роман Савосин (Москва)
  13. Александр Самарин (Москва)
  14. Даниил Самсонов (Москва)
  15. Евгений Семененко (Санкт-Петербург)
  16. Семен Соловьев (Санкт-Петербург )
  17. Григорий Федоров (Москва)
  18. Илья Яблоков (Москва)

Где смотреть Чемпионат России по фигурному катанию 2024

Спортивные пары

  1. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов (Пермский край)
  2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург)
  3. Ясмина Кадырова / Валерий Колесов (Санкт-Петербург)
  4. Алена Косторная / Георгий Куница (Москва)
  5. Елизавета Кулешова / Владимир Следь (Москва)
  6. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Санкт-Петербург)
  7. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев (Москва)
  8. Елизавета Осокина / Артем Грицаенко (Пермский край – Республика Татарстан)
  9. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук (Москва)
  10. Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков (Пермский край)
  11. Майя Шегай / Игорь Шамшуров (Санкт-Петербург)

Танцевальные дуэты

  1. Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов (Москва)
  2. София Качушкина / Марк Волков (Москва – Самарская область)
  3. Ксения Коаусова / Даниил Корочкин (Нижегородская область)
  4. Варвара Курносенко / Федор Варламов (Москва)
  5. Софья Леонтьева / Даниил Горелкин (Москва)
  6. Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Санкт-Петербург)
  7. Александра Прокопец / Александр Васькович (Москва)
  8. Дарья Савкина / Александр Вахнов (Москва)
  9. Александра Степанова / Иван Букин (Москва)
  10. Софья Тютюнина / Матвей Грачев (Москва – Свердловская область)
  11. Полина Усова / Михаил Антонов (Москва)
  12. Ирина Хавронина / Девид Нарижный (Московская область)
  13. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Москва – Самарская область)
  14. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд (Москва)
  15. Софья Шевченко / Андрей Ежлов (Москва)

Результаты чемпионата России по фигурному катанию

Призовые на чемпионате России по фигурному катанию

Опубликовал Денис Быстров

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