Итоговый состав участников чемпионата России по фигурному катанию 2024
С 20 по 24 декабря пройдет чемпионат России по фигурному катанию 2024 в Челябинске.
Чемпионат России по фигурному катанию 2024 в Челябинске: расписание, состав участников, где смотреть
Прямая трансляция чемпионата России по фигурному катанию 2024 в Челябинске
Полный список участников
Окончательный и итоговый список участников соревнований будет известен позже. Перед вами примерный список фигуристок и фигуристов, которые выступят на ЧР-2024 по фигурному катанию.
Женщины
- Мария Агаева (Москва)
- Екатерина Анисимова (Тульская область)
- Софья Важнова (Москва)
- Камила Валиева (Москва)
- Алина Горбачева (Тверская область)
- Ксения Гущина (Санкт-Петербург)
- Софья Захарова (Санкт-Петербург)
- Елизавета Куликова (Москва)
- Арина Кшецкая (Санкт-Петербург)
- Софья Муравьева (Москва)
- Аделия Петросян (Москва)
- Дарья Садкова (Республика Марий Эл)
- Ксения Синицына (Москва)
- Мария Талалайкина (Санкт-Петербург)
- Анна Фролова (Санкт-Петербург)
- Людмила Фурсова (Санкт-Петербург)
- Майя Хромых (Москва)
- Вероника Яметова (Свердловская область)
Мужчины
- Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург – Республика Коми)
- Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург)
- Петр Гуменник (Санкт-Петербург)
- Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург)
- Алексей Ерохов (Москва)
- Федор Зонов (Санкт-Петербург)
- Макар Игнатов (Санкт-Петербург)
- Марк Кондратюк (Москва)
- Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург)
- Андрей Мозалев (Санкт-Петербург )
- Даниил Постарников (Ставропольский край)
- Роман Савосин (Москва)
- Александр Самарин (Москва)
- Даниил Самсонов (Москва)
- Евгений Семененко (Санкт-Петербург)
- Семен Соловьев (Санкт-Петербург )
- Григорий Федоров (Москва)
- Илья Яблоков (Москва)
Где смотреть Чемпионат России по фигурному катанию 2024
Спортивные пары
- Юлия Артемьева / Алексей Брюханов (Пермский край)
- Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург)
- Ясмина Кадырова / Валерий Колесов (Санкт-Петербург)
- Алена Косторная / Георгий Куница (Москва)
- Елизавета Кулешова / Владимир Следь (Москва)
- Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Санкт-Петербург)
- Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев (Москва)
- Елизавета Осокина / Артем Грицаенко (Пермский край – Республика Татарстан)
- Наталья Хабибуллина / Илья Княжук (Москва)
- Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков (Пермский край)
- Майя Шегай / Игорь Шамшуров (Санкт-Петербург)
Танцевальные дуэты
- Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов (Москва)
- София Качушкина / Марк Волков (Москва – Самарская область)
- Ксения Коаусова / Даниил Корочкин (Нижегородская область)
- Варвара Курносенко / Федор Варламов (Москва)
- Софья Леонтьева / Даниил Горелкин (Москва)
- Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Санкт-Петербург)
- Александра Прокопец / Александр Васькович (Москва)
- Дарья Савкина / Александр Вахнов (Москва)
- Александра Степанова / Иван Букин (Москва)
- Софья Тютюнина / Матвей Грачев (Москва – Свердловская область)
- Полина Усова / Михаил Антонов (Москва)
- Ирина Хавронина / Девид Нарижный (Московская область)
- Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Москва – Самарская область)
- Елизавета Шанаева / Павел Дрозд (Москва)
- Софья Шевченко / Андрей Ежлов (Москва)
Результаты чемпионата России по фигурному катанию