Александра Трусова показала танец на льду в образе Фурины из Genshin Impact
Александра Трусова показала на льду образ Фурины из игры Genshin Impact.
«Увидев персонажа Фурину и ее движения, у меня сразу возникла идея: а почему бы не исполнить ее танцы вживую, да еще и на льду?!
Собственно, что думать, я пошла и сделала 😎
Оценить, что у меня получилось вы можете на видео, очень жду ваших комментариев и оценку!» – написала серебряный призер Олимпиады-2022.
Вместе с Трусовой танец на льду исполнил фигурист Владислав Антонышев.
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