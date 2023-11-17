Александра Трусова показала танец на льду в образе Фурины из Genshin Impact

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Владислав Антонышев Genshin Impact Фигурное катание

Александра Трусова показала на льду образ Фурины из игры Genshin Impact.

«Увидев персонажа Фурину и ее движения, у меня сразу возникла идея: а почему бы не исполнить ее танцы вживую, да еще и на льду?!

Собственно, что думать, я пошла и сделала 😎

Оценить, что у меня получилось вы можете на видео, очень жду ваших комментариев и оценку!» – написала серебряный призер Олимпиады-2022.

Вместе с Трусовой танец на льду исполнил фигурист Владислав Антонышев.

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olvl
Здорово. Саша молодец.
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ xQcoW
Интересно, сколько ей заплатили, чтобы рекламировать эту игру (скорее заплати, чтобы выиграть, а не игру)
Какая разница, сколько? Щербакова несколько месяцев назад рекламировала другую игру этой же компании Honkai Star Rail. Это их работа. Другой вопрос, зачем выдавать рекламу за внезапный творческий порыв?
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сладкий пончик
Я не знаю, кто это, но получилось прикольно
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
синие волосы ей тоже идут
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
As per
Круто получилось!
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мороженко
Кантилевер вписался шикарно
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полина Ковальчук
Ответ Revery
А в роли Нёвиллета кто, Семененко?
Вместе с Трусовой танец на льду исполнил фигурист Владислав Антонышев.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ох уж эти попытки спрятать рекламу игры за спонтанным попаданием в костюм и образ :)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Очень красиво получилось! Хороший номер!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЮИ
Пошла, сшила костюм, нашла партнёра и сделала ;)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полина Ковальчук
Молодцы, новая тема для шоу намечается
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladimir Arutin
Красивое аниме у Саши получилось.Наверное готовит для шоу?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
natali5228
Ответ xQcoW
Интересно, сколько ей заплатили, чтобы рекламировать эту игру (скорее заплати, чтобы выиграть, а не игру)
Сколько бы не заплатили, вам какое дело? Или только Сашины финансы волнуют?
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полина Ковальчук
Ответ Lilia Sadykova
а партнёр кто? Мне показалось на Женю Семененко похож.
Написано же, Влад Антонышев
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мороженко
Ответ Lilia Sadykova
а партнёр кто? Мне показалось на Женю Семененко похож.
Вроде Влад Антонышев
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
Ответ Полина Ковальчук
Вместе с Трусовой танец на льду исполнил фигурист Владислав Антонышев.
О, спасибо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lilia Sadykova
а партнёр кто? Мне показалось на Женю Семененко похож.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
несахар
Неплохо. Анимешки мы любим. Тяжело наверно в таком костюме кататься.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
А в роли Нёвиллета кто, Семененко?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Токарев
Это реклама игры.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий