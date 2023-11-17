Александра Трусова показала танец на льду в образе Фурины из Genshin Impact

Александра Трусова показала на льду образ Фурины из игры Genshin Impact.

«Увидев персонажа Фурину и ее движения, у меня сразу возникла идея: а почему бы не исполнить ее танцы вживую, да еще и на льду?!

Собственно, что думать, я пошла и сделала 😎

Оценить, что у меня получилось вы можете на видео, очень жду ваших комментариев и оценку!» – написала серебряный призер Олимпиады-2022.

Вместе с танец на льду исполнил фигурист Владислав Антонышев.