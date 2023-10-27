Шевченко о возобновлении карьеры: «Не хотелось ни коньки видеть, ни людей вокруг. Сейчас стараюсь действовать из любви к спорту»

Теги сборная России танцы на льду Софья Шевченко контрольные прокаты Андрей Ежлов Фигурное катание

Фигуристка Софья Шевченко объяснила решение возобновить карьеру.

Шевченко 21 год, она бронзовый призер ЧМ-2019 среди юниоров в танцах на льду с Игорем Еременко. В 2022-м фигуристка объявила о завершении карьеры, но в 2023-м встала в дуэт с Андреем Ежловым.

«Мне порой кажется, что жизнь меня проверяет: ты действительно хочешь вернуться в спорт? Готова все преодолеть и не отказаться от этой идеи? Уходя тогда, я не понимала, для чего мне это нужно. Задавалась вопросами, где я, как я, зачем выхожу кататься. Не хотелось ни коньки видеть, ни людей вокруг.

Испытания, преодоления – все это есть. Внутренние и внешние, моральные и физические. Были кризисные моменты, которые я не могу вычеркнуть из своей жизни. Есть опыт прошлого, который накладывает свои отпечатки на настоящее. Над триггерами работаю, потому что они мешают двигаться вперед.

Сейчас того, что случалось со мной в предыдущем тренерском штабе, уже нет, но в памяти те или иные эпизоды иногда могут всплывать. Учусь настраивать себя, что сейчас уже все по-другому, я стала взрослее и опытнее.

Вообще я сейчас стараюсь действовать из состояния любви и позитива к спорту. Я не хочу быть наполненной болью, страданиями, слезами, криками, истериками. Это так не работает. Вернулось понимание, почему я начала заниматься фигурным катанием.

И вернулось оно через передачу опыта детям (Шевченко работала тренером в команде Ильи Авербуха и Елены Масленниковой – Sports.ru), через их эмоции на соревнованиях, через их любовь к этому виду спорта. Рядом в этот момент были правильные люди, которые меня поддержали.

Я искала человека, который любит фигурное катание, публику, готов пробовать что-то новое. Физически сильный, амбициозный, харизматичный, и в Андрее (Ежлове) все это есть. Самый популярный вопрос на прокатах: «Где вы вообще его откопали, такого перспективного партнера?» – рассказала Шевченко.

3 комментария

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Туц
Ну группу Свинин-Жук уже судьба наказала, и все их топ пары разбежались. А нынешняя их первая пара - ну очень слабый дуэт, особенно Леонтьева. Перспектив никаких, надо кого то искать.
Но Соне все таки не советую на них больше накидывать, высказалась один раз и хватит, все таки они сделали ее как фигуристку, и много сил вложили.
Ежлов классный, спасибо что "откопала" такого партнера. Паре удачи.
+15
-3
+12
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Mion
Ответ Туц
Ну группу Свинин-Жук уже судьба наказала, и все их топ пары разбежались. А нынешняя их первая пара - ну очень слабый дуэт, особенно Леонтьева. Перспектив никаких, надо кого то искать. Но Соне все таки не советую на них больше накидывать, высказалась один раз и хватит, все таки они сделали ее как фигуристку, и много сил вложили. Ежлов классный, спасибо что "откопала" такого партнера. Паре удачи.
А мне нравится дуэт ЛГ 🤷🏻‍♀️ Времени у них еще вагон, чтобы опыт наработать.
+8
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Игнат Макаров
Какой-то приступ графомании
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