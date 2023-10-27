Шевченко о возобновлении карьеры: «Не хотелось ни коньки видеть, ни людей вокруг. Сейчас стараюсь действовать из любви к спорту»

Фигуристка Софья Шевченко объяснила решение возобновить карьеру.

Шевченко 21 год, она бронзовый призер ЧМ-2019 среди юниоров в танцах на льду с Игорем Еременко. В 2022-м фигуристка объявила о завершении карьеры, но в 2023-м встала в дуэт с Андреем Ежловым.

«Мне порой кажется, что жизнь меня проверяет: ты действительно хочешь вернуться в спорт? Готова все преодолеть и не отказаться от этой идеи? Уходя тогда, я не понимала, для чего мне это нужно. Задавалась вопросами, где я, как я, зачем выхожу кататься. Не хотелось ни коньки видеть, ни людей вокруг.

Испытания, преодоления – все это есть. Внутренние и внешние, моральные и физические. Были кризисные моменты, которые я не могу вычеркнуть из своей жизни. Есть опыт прошлого, который накладывает свои отпечатки на настоящее. Над триггерами работаю, потому что они мешают двигаться вперед.

Сейчас того, что случалось со мной в предыдущем тренерском штабе, уже нет, но в памяти те или иные эпизоды иногда могут всплывать. Учусь настраивать себя, что сейчас уже все по-другому, я стала взрослее и опытнее.

Вообще я сейчас стараюсь действовать из состояния любви и позитива к спорту. Я не хочу быть наполненной болью, страданиями, слезами, криками, истериками. Это так не работает. Вернулось понимание, почему я начала заниматься фигурным катанием.

И вернулось оно через передачу опыта детям (Шевченко работала тренером в команде Ильи Авербуха и Елены Масленниковой – Sports.ru), через их эмоции на соревнованиях, через их любовь к этому виду спорта. Рядом в этот момент были правильные люди, которые меня поддержали.

Я искала человека, который любит фигурное катание, публику, готов пробовать что-то новое. Физически сильный, амбициозный, харизматичный, и в Андрее (Ежлове) все это есть. Самый популярный вопрос на прокатах: «Где вы вообще его откопали, такого перспективного партнера?» – рассказала Шевченко.