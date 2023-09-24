Светлана Журова: «Украина приведет к тому, что люди в спорте перестанут друг другу жать руки»

Теги сборная России Светлана Журова сборная Украины Гран-при среди юниоров сборная Грузии Фигурное катание

Светлана Журова назвала абсурдом ситуацию с украинскими фигуристами в Будапеште.

Ранее грузинская пара Анастасия Метелкина – Лука Берулава победила на этапе юниорского Гран-при. Занявшие второе место украинцы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять соперников на церемонии награждения.

«Украина приведет к тому, что люди в спорте перестанут друг другу жать руки. Все федерации в итоге скажут: давайте перестанем это делать, чтобы не создавать конфликтных ситуаций. Они будут вынуждены это сделать. Это абсурд, спортсмены выступают за Грузию, но воспринимаются украинской стороной как русские.

Если бы украинский спортсмен пожал руку грузинским, которые в прошлом выступали за Россию, его за это вся страна осуждала бы. Понятно, что они никогда не пожмут», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Метелкина выступает за Грузию с 2020 года, Берулава – с 2019-го. Пара тренируется в России у Павла Слюсаренко.

Украинские фигуристы Серова и Хобта отказались поздравлять грузинскую пару Метелкина – Берулава на награждении юниорского Гран-при

2 комментария

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BillShen
Светлане Журовой я бы точно руки не подал.
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Михаил Опякин
Светлана, а можно понятным русским языком, я запутался
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