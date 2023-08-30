Ирина Жук о соревнованиях в России: «Сейчас важнее здоровая конкуренция, объективное судейство. Если создавать иллюзию и искаженную картинку, это заведет наши танцы в тупик»

Тренер Ирина Жук призвала к объективному судейству в российском фигурном катании.

«Что касается темы международных стартов, то мы, если честно, ее не обсуждаем.

Сейчас важнее, чтобы на наших внутренних соревнованиях была здоровая конкуренция, объективное судейство, потому что это работает на развитие танцев на льду.

Если действовать иначе, создавать иллюзию и искаженную картинку, то в конечном итоге это заведет наши танцы в тупик. Тогда некого будет винить, кроме самих себя.

Мне кажется, перед началом нового сезона нам всем нужно серьезно об этом подумать», – заявила тренер по фигурному катанию Ирина Жук.