Дизайнер Филатова о том, сколько стоит костюм для фигуриста: «Меньше тысячи долларов. Дешевле, чем в некоторых странах»

Дизайнеры рассказали, сколько стоит костюм для фигурного катания в России.

«Дешевле, чем в некоторых странах. Меньше 1000 долларов. У нас много мастеров, так что каждый может найти себе костюм по карману. Но для чемпионов наряды, наверное, стоят в пределах этой суммы», – сказала Галина Филатова.

«Не дешевле 60-70 тысяч рублей. За меньшую сумму даже не берусь, потому что думаю, когда мне говорят убрать стразы, чтобы было недорого: «Вам нужно попроще или чтобы было классно?»

Мне самой важен результат. Когда начинают ужимать, работа не идет. Я предлагаю варианты, советую сменить мастера, который может сэкономить.

Я никогда не экономлю на материалах, потому что проделываю большую работу, трачу время. Я думаю, в спорте неоправданно сэкономить 10 тысяч, чтобы потом хуже выглядеть. Спрос-то потом будет с меня за результат», – заявила Алена Куклычева.

«Большинство костюмов оплачивает спорткомитет, и у них фиксированная цена», – добавила Мария Евстигнеева, не называя при этом точную сумму.