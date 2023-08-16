Дизайнер Филатова о том, сколько стоит костюм для фигуриста: «Меньше тысячи долларов. Дешевле, чем в некоторых странах»

Теги деньги Фигурное катание

Дизайнеры рассказали, сколько стоит костюм для фигурного катания в России.

«Дешевле, чем в некоторых странах. Меньше 1000 долларов. У нас много мастеров, так что каждый может найти себе костюм по карману. Но для чемпионов наряды, наверное, стоят в пределах этой суммы», – сказала Галина Филатова.

«Не дешевле 60-70 тысяч рублей. За меньшую сумму даже не берусь, потому что думаю, когда мне говорят убрать стразы, чтобы было недорого: «Вам нужно попроще или чтобы было классно?»

Мне самой важен результат. Когда начинают ужимать, работа не идет. Я предлагаю варианты, советую сменить мастера, который может сэкономить.

Я никогда не экономлю на материалах, потому что проделываю большую работу, трачу время. Я думаю, в спорте неоправданно сэкономить 10 тысяч, чтобы потом хуже выглядеть. Спрос-то потом будет с меня за результат», – заявила Алена Куклычева. 

«Большинство костюмов оплачивает спорткомитет, и у них фиксированная цена», – добавила Мария Евстигнеева, не называя при этом точную сумму. 

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8 комментариев

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Olga.t
Прекрасные платья всегда у кореянок, без обилия страз, всё в меру и стильно.
Каждый раз восхищаюсь.
+15
-1
+14
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Brokkoli
Прямой связи между количеством страз и красотой костюма нет, у Пападакис прекрасные стильные платья без обилия страз. Проще всего обклеить банальный костюм стразами
+13
0
+13
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Лиля Симонова
Депутат Свищев в курсе, сколько костюм фигуриста стоит и сколько платят за это родители, если ребенок не попал в сборную? Пусть послушает профессионала. А то он там закон стряпает наспех.
+12
-1
+11
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Olga Krayz
Ответ Olga.t
Прекрасные платья всегда у кореянок, без обилия страз, всё в меру и стильно. Каждый раз восхищаюсь.
Мне тоже нравятся платья кореянок, всегда любуюсь ими.
+7
0
+7
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Kareglazaya
Обилие страз не всегда гарантирует красоту костюма. Платья кореянок и японок - наглядный тому пример: они и без страз очень красивые.
+4
0
+4
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romeo5555
Лучшие платья у кореянок, японок. Интересно, сколько они стоят.
+3
0
+3
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