Ирина Роднина: «Мы и в политике, и в экономике к Европе повернулись спиной. Настало время налаживать отношения с другими странами и континентами»

Депутат Ирина Роднина объяснила, с какими странами России нужно налаживать отношения.

«Мы и в политике, и в экономике к Европе повернулись спиной, несмотря на то что олимпийское движение зародилось именно там. Настало время налаживать отношения с другими странами и континентами.

В 1972 году на Олимпийских играх в Саппоро членов команды СССР определили в азиатскую кухню. Тогда на Играх спортсменам давали рацион питания исходя из вкусовых предпочтений.

Наши спортсмены, особенно хоккеисты, стали возмущаться: в азиатской кухне мяса толком нету. Японцы совершенно спокойно нам ответили: ваш руководитель (Леонид Брежнев) говорит, что большая часть Советского Союза находится на территории азиатского континента.

Олимпийское движение немного застоялось – не знает, куда двигаться. Мы проводим Игры юных соотечественников, Фестиваль школьного спорта Каспийского бассейна. Надо пробовать расширять представительство участников и проводить больше подобных соревнований.

Это не альтернатива Олимпиаде. Мы можем просто поменять вектор развития, ведь спорт – это не только высшие достижения, это еще и дети, и корпоративная составляющая. Те, кто сейчас участвует в этих соревнованиях, потом будут и организаторами, и комментаторами, и судьями», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.