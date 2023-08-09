Ирина Роднина: «Мы и в политике, и в экономике к Европе повернулись спиной. Настало время налаживать отношения с другими странами и континентами»

Теги Ирина Роднина сборная СССР Политика Фигурное катание

Депутат Ирина Роднина объяснила, с какими странами России нужно налаживать отношения.

«Мы и в политике, и в экономике к Европе повернулись спиной, несмотря на то что олимпийское движение зародилось именно там. Настало время налаживать отношения с другими странами и континентами.

В 1972 году на Олимпийских играх в Саппоро членов команды СССР определили в азиатскую кухню. Тогда на Играх спортсменам давали рацион питания исходя из вкусовых предпочтений.

Наши спортсмены, особенно хоккеисты, стали возмущаться: в азиатской кухне мяса толком нету. Японцы совершенно спокойно нам ответили: ваш руководитель (Леонид Брежнев) говорит, что большая часть Советского Союза находится на территории азиатского континента.

Олимпийское движение немного застоялось – не знает, куда двигаться. Мы проводим Игры юных соотечественников, Фестиваль школьного спорта Каспийского бассейна. Надо пробовать расширять представительство участников и проводить больше подобных соревнований.

Это не альтернатива Олимпиаде. Мы можем просто поменять вектор развития, ведь спорт – это не только высшие достижения, это еще и дети, и корпоративная составляющая. Те, кто сейчас участвует в этих соревнованиях, потом будут и организаторами, и комментаторами, и судьями», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.

54 комментария

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Сергей
Ей бы не законы, а таблеточки попринимать
+64
-1
+63
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Best Raul
Ну пусть в Сша недвижимость продает и на другом континенте, ну в Намибии, пусть коттедж приобретает. Стыдоба, такая же как третьяк
+31
0
+31
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Ебздрогыч
Теперь у нас азиатские и особенно африканские братушки
+30
-1
+29
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dpv
Рубль вошел в первую тройку слабейших валют в мире.
+23
-2
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rude.
"Наши спортсмены, особенно хоккеисты, стали возмущаться: в азиатской кухне мяса толком нету. Японцы совершенно спокойно нам ответили: ваш руководитель (Леонид Брежнев) говорит, что большая часть Советского Союза находится на территории азиатского континента."

А японцы знают толк в троллинге)
+13
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Чиф
чего она опять мелет? ну да, это же мы ввели санкции западу .... )))
+11
0
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rude.
А что "другие страны и континенты" не участвуют на ОИ? Зачем им приезжать на "Игры юных соотечественников," или "Фестиваль школьного спорта Каспийского бассейна"?
Вот это немного непонятно. Может в курсе кто?
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Олег Кузнецов
Ответ Сергей
Ей бы не законы, а таблеточки попринимать
Дума повернулась к своему народу задом и уже давно...Роднина пытается угодить своему единственному избирателю, но он об этом даже и не узнает..Печальная история для народа..
+11
-1
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Beloded2007
Роднина - *опа президента
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Злобный Конь
Теперь нагнётесь сами?
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BobyO
вот же жаба
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stereodamage!
> Наши спортсмены, особенно хоккеисты, стали возмущаться: в азиатской кухне мяса толком нету.

Человек вообще не знает азиатскую кухню.
+7
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Пользователь Имени
Ответ dpv
Рубль вошел в первую тройку слабейших валют в мире.
Попросите его оттуда выйти
+6
-1
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Ирина Иванова
Да что уж миндальничать, госпожа-товарищ депутат. Как говорится, из песни слов не выкинешь: "И в политике, и в экономике, и в спорте Запад повернулся к нам пятой точкой)
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haymaker
Жил-был пёс
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Антон
Какой-то пустоголовый набор слов и лозунгов
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Король Крусибла
Почему вопросы к кому поворачиваться спиной решает не народ страны, в рамках открытой и свободной дискуссии, а узкий круг сильно постаревших людей, абсолютно оторванных от реальности и вцепившихся мертвой хваткой в свои должности? Вопрос, безусловно, риторический.
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HRYNDEL
Отвратная женщина!!!
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russalka
Ответ Король Крусибла
Почему вопросы к кому поворачиваться спиной решает не народ страны, в рамках открытой и свободной дискуссии, а узкий круг сильно постаревших людей, абсолютно оторванных от реальности и вцепившихся мертвой хваткой в свои должности? Вопрос, безусловно, риторический.
Они как раз таки понимают реальность намного лучше нас. К сожалению.
+3
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Лека-Лека
В первую очередь, неуважаемая г-жа Роднина, Вы повернулись задницей к населению своей страны.
Что уж там о Европе говорить?
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Angelgirl
Мы не только к Европе повернулись спиной, мы еще к нашему народу жопами повернулись!
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maxatma gandi
Такими темпами скоро лишь страны Океании останутся.
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Angelgirl
Ответ Best Raul
Ну пусть в Сша недвижимость продает и на другом континенте, ну в Намибии, пусть коттедж приобретает. Стыдоба, такая же как третьяк
Они туповатые, оба!
+2
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Allbee
Японцы едят мясо, у них лучшие стейки, и выдача приглашенным гостям узкоспецифичной еды это показатель невоспитанности или жлобства. Потому что вот эта специфическая пища, обычно из экономии. Потому что в говядине Японцы точно знают толк, ну для себя, конечно
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Beloded2007
"и планетами", - добавила Роднина.
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