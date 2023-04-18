Козловский о Бойковой: «Бывает, что мы ругаемся. Но зачастую стараемся находить общий язык. Я так точно всегда это делаю»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Дмитрий Козловский рассказал о взаимоотношениях с Александрой Бойковой на тренировках.

– А какие на тренировках вы?

Козловский: Разные. Зависит от того, как идет тренировка. Поймите, бывает, что мы ругаемся. Но зачастую мы стараемся находить общий язык. Я так точно всегда это делаю.

Бойкова: Это точно! Дима у нас дипломат.

– Кстати, о дипломате. Дмитрий, вы как-то работаете над своей речью? У вас именно такие высказывания, что дипломатичный – лучший эпитет для них.

Козловский: Каждый вечер дома на кухне, когда мы что-то обсуждаем с семьей, надо заслужить право высказаться. И когда ты это делаешь, от тебя требуют четкой сформулированной мысли, иначе тебе не дадут ее закончить, ха-ха.

Целенаправленно над речью я не работаю. Но мои родители в этом плане с детства подавали мне пример. Поэтому у меня происходит, как бы я это назвал, пассивный постоянный тренинг.

3 комментария

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Адриана
Ну если даже на кухне, дома с семьей надо "заслужить право высказаться", то становится понятно, что Дима будущий оратор- дипломат.
+13
-1
+12
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Anna Leonova
Если бы к речам Козловского постоянно прилагалась табличка "сарказм"....))))
+3
-1
+2
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Boginya
а не дают высказаться это как? Ложкой по лбу? ;-) На самом деле, крутой тренинг получается
+1
0
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