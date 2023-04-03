Первенство России среди старшего возраста. Меренкова и Галимов победили в парах, Симонова и Бреславский – 2-е
Елизавета Романова и Валерий Назаров выиграли первенство России по старшему возрасту в парном катании.
Первенство России среди старшего возраста
Саранск
Пары
Итоговое положение
1. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 171,23
2. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 163,44
3. Елизавета Романова – Валерий Назаров – 160,80
4. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 154,23
5. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет – 152,91
6. Анна Кожевникова – Петр Алексеенко – 152,42
Произвольная программа
1. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 109,62
2. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 108,56
3. Евгения Лоскутова – Роман Черненко – 102,76
4. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет – 99,53
5. Анна Кожевникова – Петр Алексеенко – 98,04
6. Елизавета Романова – Валерий Назаров – 97,77
Короткая программа
1. Елизавета Романова – Валерий Назаров – 63,03
2. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 61,61
3. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 57,58
4. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 54,88
5. Кира Доможирова – Илья Вегера – 54,62
6. Анна Кожевникова – Петр Алексеенко – 54,38
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