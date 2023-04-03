Первенство России среди старшего возраста. Меренкова и Галимов победили в парах, Симонова и Бреславский – 2-е

Теги сборная России результаты чемпионат России среди юниоров пары Мария Симонова Елизавета Романова Валерий Назаров Вероника Меренкова Даниль Галимов Мартин Бреславский Фигурное катание

Елизавета Романова и Валерий Назаров выиграли первенство России по старшему возрасту в парном катании. 

Первенство России среди старшего возраста

Саранск

Пары

Итоговое положение

1. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 171,23

2. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 163,44

3. Елизавета Романова – Валерий Назаров – 160,80

4. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 154,23

5. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет – 152,91

6. Анна Кожевникова – Петр Алексеенко – 152,42

Произвольная программа

1. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 109,62

2. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 108,56

3. Евгения Лоскутова – Роман Черненко – 102,76

4. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет – 99,53

5. Анна Кожевникова – Петр Алексеенко – 98,04

6.  Елизавета Романова – Валерий Назаров – 97,77

Короткая программа

1. Елизавета Романова – Валерий Назаров – 63,03

2. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 61,61

3. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 57,58

4. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 54,88

5. Кира Доможирова – Илья Вегера – 54,62

6. Анна Кожевникова – Петр Алексеенко – 54,38

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