Психолог группы Москвиной: «То, как Валиева вошла в этот сезон, говорит о том, что переживания правильно отработаны и оставлены в прошлом»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Виктория Борзенкова Фигурное катание

Психолог группы Тамары Москвиной Виктория Борзенкова оценила психологическое состояние Камилы Валиевой в текущем сезоне.

– Как думаете, Валиева прорабатывала с психологом Олимпийские игры? Внешне кажется, что она спокойна и отпустила ситуацию.

– Порой мы воспринимаем ситуацию через призму собственных впечатлений, более ярко, чем сам спортсмен. Безусловно, ситуация Валиевой – это большая травмирующая неприятность. Но то, как она вошла в этот сезон, говорит о том, что переживания правильно отработаны и оставлены в прошлом.

Жизнь Камилы продолжается, она молодец, что смогла перешагнуть через это. Может, она и работала с психологом, этого точно мы сказать не можем. Если Валиева катает программу о событиях Олимпиады, значит, все хорошо. Хуже, когда человек боится касаться этой темы, – сказала Борзенкова.

3 комментария

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мистер бин
Ответ Chingi
Камила - человек сильный и талантливый спортсмен. Все у нее получится!
Но уже не в спорте.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тайга86
Конечно же ей тяжело, до сих пор, а, учитывая, что дело еще не получило завершения, она постоянно находится в напряжении. Это и без психологов очевидно. Радует то, что Ками научилась справляться со своим подвешенным положением, желает развиваться, да и просто учится жить вопреки..Думаю теперь уже справится со всем, ко всему готова, ко всему приспособится...Осталось немного. Потом, независимо от результата, наступит облегчение и ясность куда двигаться дальше. Удачи Ками.
+7
-2
+5
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Chingi
Камила - человек сильный и талантливый спортсмен. Все у нее получится!
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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