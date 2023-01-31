Психолог группы Москвиной: «То, как Валиева вошла в этот сезон, говорит о том, что переживания правильно отработаны и оставлены в прошлом»

Психолог группы Тамары Москвиной Виктория Борзенкова оценила психологическое состояние Камилы Валиевой в текущем сезоне.

– Как думаете, Валиева прорабатывала с психологом Олимпийские игры? Внешне кажется, что она спокойна и отпустила ситуацию.

– Порой мы воспринимаем ситуацию через призму собственных впечатлений, более ярко, чем сам спортсмен. Безусловно, ситуация Валиевой – это большая травмирующая неприятность. Но то, как она вошла в этот сезон, говорит о том, что переживания правильно отработаны и оставлены в прошлом.

Жизнь Камилы продолжается, она молодец, что смогла перешагнуть через это. Может, она и работала с психологом, этого точно мы сказать не можем. Если Валиева катает программу о событиях Олимпиады, значит, все хорошо. Хуже, когда человек боится касаться этой темы, – сказала Борзенкова.