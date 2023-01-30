Алексей Мишин: «Почти в 82 года не чувствую большой разницы по сравнению с тем, что было в 40 или 50. В некоторых отношениях моя жизнь становится даже интереснее и лучше»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин объяснил, почему продолжает работу в фигурном катании.

– Как у вас дела, как вы себя чувствуете?

– Такой вопрос мне часто задают. Когда человек переходит какой-то рубежный возраст – 60, потом 70, потом 80... Ты знаешь, я сейчас почти в 82 года не чувствую большой разницы по сравнению с тем, что было со мной и как я себя ощущал, когда мне было 40 или 50 лет.

У меня ничего не изменилось. У меня есть работа, жена. Я хочу сказать, в некоторых отношениях моя жизнь становится даже интереснее и лучше. Я становлюсь, может быть, более известным, более популярным. Более богатым!

– У вас так много спортсменов, многие-многие поколения выросли под вашим руководством. Может быть, поэтому, скажем так, вы до сих пор продолжаете свое дело и растите дальше чемпионов. Как бы фигурное катание не хочет и не отпускает вас.

– Ты правильно затронула здесь. Только я не понимаю, не могу точно тебе ответить, что является причиной, а что является следствием. То ли причиной того, что я энергичен, является интересная работа, то ли я активен в работе потому, что я хорошо себя чувствую.

Я думаю, хорошо, чтобы эти две тенденции сливались и я по-прежнему смотрел с интересом на лед, на жизнь, на свою семью. На тебя, в конце концов, – ответил Мишин на вопросы Елизаветы Худайбердиевой, записавшей влог на Кубке Первого канала.