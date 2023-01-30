Алексей Мишин: «Почти в 82 года не чувствую большой разницы по сравнению с тем, что было в 40 или 50. В некоторых отношениях моя жизнь становится даже интереснее и лучше»

Теги сборная России Алексей Мишин танцы на льду Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Заслуженный тренер России Алексей Мишин объяснил, почему продолжает работу в фигурном катании.

– Как у вас дела, как вы себя чувствуете?

– Такой вопрос мне часто задают. Когда человек переходит какой-то рубежный возраст – 60, потом 70, потом 80... Ты знаешь, я сейчас почти в 82 года не чувствую большой разницы по сравнению с тем, что было со мной и как я себя ощущал, когда мне было 40 или 50 лет.

У меня ничего не изменилось. У меня есть работа, жена. Я хочу сказать, в некоторых отношениях моя жизнь становится даже интереснее и лучше. Я становлюсь, может быть, более известным, более популярным. Более богатым!

– У вас так много спортсменов, многие-многие поколения выросли под вашим руководством. Может быть, поэтому, скажем так, вы до сих пор продолжаете свое дело и растите дальше чемпионов. Как бы фигурное катание не хочет и не отпускает вас.

– Ты правильно затронула здесь. Только я не понимаю, не могу точно тебе ответить, что является причиной, а что является следствием. То ли причиной того, что я энергичен, является интересная работа, то ли я активен в работе потому, что я хорошо себя чувствую.

Я думаю, хорошо, чтобы эти две тенденции сливались и я по-прежнему смотрел с интересом на лед, на жизнь, на свою семью. На тебя, в конце концов, – ответил Мишин на вопросы Елизаветы Худайбердиевой, записавшей влог на Кубке Первого канала.

22 комментария

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Анна Беляева
Ответ Viks
В 82 если у тебя ничего не болит, то ты умер.
У многих это начинается в 20. Боль - часть жизни. Это не страшно, если с болью можно функционировать.
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Oleandra
Ответ Анна Беляева
Можно подумать, если вы накинетесь на Мишина и Москвину, Тутберидзе резко полегчает. Чем вы лучше тех, кто кидается на ЭГ?
ничем не лучше.. и не претендую.
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Анна Беляева
Глядя на Москвину и Мишина, веришь, что жизнь может быть насыщенной и интересной в любом возрасте. Оба они огромные молодцы! Обоим долгих лет, здоровья и грамадье планов и их реализаций.
+2
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Анна Беляева
Ответ Oleandra
т.е. про Мишина нельзя критику говорить, а строить домыслы в отношении Тутберидзе можно?
Можно подумать, если вы накинетесь на Мишина и Москвину, Тутберидзе резко полегчает. Чем вы лучше тех, кто кидается на ЭГ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
В 82 если у тебя ничего не болит, то ты умер.
+1
0
+1
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Elizaveta Queen
Он прав,если человек здоров,то с возрасто жизнь только интересней становится.человек имеет опыт,он более свободный от обязательств..
+1
0
+1
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ЮИ
Ответ Nataly1991
Хорошо быть женой продюсера первого. Даже не имея титулов можно получить работу для канала.
Да. Но она ее неплохо выполнила.
+1
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0
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Oleandra
Ответ Здравый@смысл@
Вы на каком основании сделали свои выводы? Анонимность в Интернете позволяет делать голословные утверждения?
т.е. про Мишина нельзя критику говорить, а строить домыслы в отношении Тутберидзе можно?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алеся Ткаченко
Хорошо если так
+1
-1
0
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RS97
Ответ Огонёчек
Молодец он, многие лапки опускают после 30/40/50, кто как, а человек вон и в 82 бодрячком, огурчиком. И интерес к жизни не пропадает, а лишь увеличивается.
Когда позволяет здоровье, тогда и жизнь в радость.
+1
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0
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ВИван
Алексею Николаевичу мое бесконечное уважение и восхищение!
+2
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+2
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Здравый@смысл@
Ответ Oleandra
Это не ФК его не отпускает, а власть.. в плане ФК он давно уже никаких идей не рождает, трусит по протоптанной дорожке, как он говорил Коляде? будь попроще, Миша.. вот Миша и упростился ниже плинтуса.. зато Мишин у нас главарь питерской ФК мафии, никто мимо него никуда не пробьётся..
Вы на каком основании сделали свои выводы? Анонимность в Интернете позволяет делать голословные утверждения?
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-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Дроздов
Обычно так: чем больше денег – тем жизнь интереснее и лучше.
+4
-1
+3
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Кот Лютик
Моя бабуля тоже говорит что особой разницы нет: 55 лет или 80.
+4
0
+4
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Юлия Гладкова
Пример для многих! Можно быть активным и заниматься любимым делом в любом возрасте. Здоровья и всего самого наилучшего Алексею Николаевичу!
+6
0
+6
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Kareglazaya
Мишин молодец. Его энергии и настрою многие молодые позавидуют
+4
-1
+3
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Oleandra
Это не ФК его не отпускает, а власть.. в плане ФК он давно уже никаких идей не рождает, трусит по протоптанной дорожке, как он говорил Коляде? будь попроще, Миша.. вот Миша и упростился ниже плинтуса.. зато Мишин у нас главарь питерской ФК мафии, никто мимо него никуда не пробьётся..
+6
-10
-4
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Товарищ Майор.
Вечно молодой. Вечно Мишин
+9
0
+9
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Огонёчек
Молодец он, многие лапки опускают после 30/40/50, кто как, а человек вон и в 82 бодрячком, огурчиком. И интерес к жизни не пропадает, а лишь увеличивается.
+12
0
+12
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Viks
Врёт, конечно.
+2
-6
-4
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Nataly1991
Хорошо быть женой продюсера первого. Даже не имея титулов можно получить работу для канала.
+9
-1
+8
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Наталья Карлова
Здоровья великому тренеру! И получать удовольствие от жизни! Когда есть радость бытия и смысл жизни, и возраст продлевается!
+11
0
+11
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