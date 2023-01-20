Дизайнер о костюмах Туктамышевой: «В последний год у нас тенденция к упрощению. Стараемся лаконично передать суть образа – без лишних деталей, страз, перьев и рюшек»

Дизайнер Гала Филатова, работающая с , рассказала о дизайне костюмов фигуристки и о ее характере.

– Наблюдаю у Елизаветы стабильные предпочтения в дизайне: смелые наряды, асимметрия, короткие юбки, балахоны. Какие еще вы отметите профессиональным взглядом?

– Это все верно. Только насчет юбок: мы определили точку длины спереди, с учетом маленького роста Лизы. А со спины уже начали удлинять, чтобы ей стало спокойнее.

Из цветов она любит зеленый и винный. Они ей очень идут, и вообще Лиза – человек насыщенных оттенков. Только начинаем экспериментировать с серым, коричневым... все равно в итоге возвращаемся к яркому. Бледнота — не ее стиль. Ну и черный цвет мы в нарядах часто используем. Все-таки классика.

Также у нас с Лизой в последний год тенденция к упрощению. Стараемся лаконично передать суть образа – без лишних деталей, страз, веревочек, перьев и рюшек. А ведь простота – самое сложное. Нужен огромный опыт, чтобы все выверить до миллиметра и каждого изгиба.

– Дизайнер Татьяна Волкова, в свое время тоже работавшая с Лизой, озвучила такую мысль: игра с формами одежды – часть большого эксперимента. У этой фигуристки своя харизма, она обожает рисковать и экспериментировать с образами. А для харизматичной внешности простую линию не сделаешь, она проявляется как раз в асимметрии. Согласны?

– Да, и это отражение внутреннего состояния души Лизы. Посмотрите на ее действия вокруг спорта: фотосессии, бизнес-проекты, юмор… Она спешит жить полной жизнью здесь и сейчас.

Она понимает, что рассуждения в стиле «Спорт закончится, и я себе что-то позволю» – неверны. Да никогда не будет потом! Есть только сейчас. Хочется надеть такой наряд – носи его прямо сейчас! Потом будут другие ноги, фигура, и короткое не наденешь. А позже возраст не позволит.

Лиза – энергетический клубок. Ее ругают, язвят и в то же время ею восхищаются. Огромная армия поклонников, залы встают после ее прокатов. Она молодец в плане отношения к жизни, и я у нее многому учусь, – сказала Филатова.