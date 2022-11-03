Евгений Плющенко: «Думаю, 20-летний я был бы очень доволен собой в 40 лет. Я не жалуюсь, жизнь прекрасна, результаты есть, процветаем, творим»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил, почему не празднует день рождения.

Сегодня бывшему фигуристу исполнилось 40 лет.

«Сейчас я на соревнованиях в Казани, все [проходит] в тренировочном процессе, соревновательном. Сейчас у нас много дел – соревнование, потом 5 ноября уезжаем, 6 ноября – мое шоу в Санкт-Петербурге, «35 лет на льду». Все в работе, не отмечаем, не празднуем – не то время, надо работать.

Я думаю, 20-летний Евгений Плющенко был бы очень доволен собой в 40 лет, я не жалуюсь, жизнь прекрасна, результаты есть, процветаем, творим, только вперед. Да, Алексей Николаевич (Мишин) поздравил», – сказал Плющенко.

«Я бы назвал его Шекспиром фигурного катания по широте творческого диапазона». Мишин поздравил Плющенко с 40-летием