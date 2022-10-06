Максим Траньков: «Плющенко и Ягудин решили 20 лет спустя снова скрестить шпаги. Я это воспринимаю только с улыбкой, не всерьез»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о конфликте и .

«Видел их очередную перепалку. Они решили 20 лет спустя снова скрестить шпаги. Я это воспринимаю только с улыбкой.

Вставать на чью-то сторону я не буду. Один говорит, что шоумен, другой – что великий спортсмен. Я как человек, который соединяет и то, и другое, расцениваю эти разговоры больше, как развлечение – всерьез их не воспринимаю.

Потому что можно быть и хорошим тренером, и хорошим спортсменом, и хорошим шоуменом. В этом уж точно не стоит соревноваться. Тем более что после их противостояния прошло уже очень-очень много лет.

В очном противостоянии все доказал Алексей, а по количеству завоеванных медалей Евгений у нас вообще рекордсмен в фигурном катании. Оба – два великих спортсмена, два великих фигуриста, два великих катальщика.

Единственное, не хочется, чтобы люди переходили на оскорбления, а так с удовольствием и с улыбкой слежу за этим спором», – сказал Траньков.

Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦‍♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала