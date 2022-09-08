Этери Тутберидзе: «Как нам кажется, общественность не всегда справедлива. Ты работаешь-работаешь, а в итоге столько критики»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала об отношении к критике.

– Как вы думаете, что бы сказал ваш папа, если бы увидел, чего добилась его дочь?

– Он бы плакал. Это были бы слезы и радости, и гордости, и, возможно, какой-то боли от того, что не всегда справедлива к тебе – ну, как нам кажется, не всегда справедлива – общественность.

Ты работаешь-работаешь, а в итоге столько критики, – сказала Тутберидзе.

Тутберидзе редко отвечает обидчикам, но если отвечает – то всегда сурово: доставалось Плющенко, Тарасовой, а теперь американцу Лизу