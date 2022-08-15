Татьяна Мишина: «Сбором в Куршевеле довольны, потренировались, делали прокаты. Завтра ребята прилетят в Петербург»

Тренер Татьяна Мишина рассказала о завершении сбора группы Алексея Мишина во французском Куршевеле.

«Как туда (в Куршевель) ехали, так обратно поедут – тем же маршрутом через Стамбул. Сегодня они вылетают, прилетят завтра, потому что долгая стыковка в Стамбуле получается.

Все хорошо, сбором довольны, потренировались, делали прокаты. Завтра ребята прилетят в Санкт-Петербург, потом три дня выходных, придут в четверг на вторую тренировку.

Уже потом непосредственно подготовка к [контрольным] прокатам будет, которые пройдут в Петербурге и Москве», – сказала Татьяна Мишина.

Под руководством Алексея Мишина тренируются Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и другие фигуристы.

5-7 сентября в Санкт-Петербурге пройдут прокаты сборной города, 24-25 сентября в Москве – прокаты сборной России.