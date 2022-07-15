ISU еще не заявил список судей на юниорский Гран-при. Состав был утвержден в мае, причина задержки неизвестна («Матч ТВ»)

Международный союз конькобежцев (ISU) по-прежнему не заявил окончательный список судей на этапы юниорского Гран-при по фигурному катанию.

По информации «Матч ТВ», состав арбитров был сформирован и утвержден еще в мае. Причина задержки неизвестна.

«Объективных причин для такой задержки быть не должно – этапы юниорского Гран-при утверждены, с ними нет проблем.

Мы опасаемся, что из-за задержки могут возникнуть сложности с покупкой билетов. Сейчас добираться между странами не так легко, как раньше», – цитирует «Матч ТВ» слова одного из арбитров.

На данный момент судьи получили назначения только на первый этап, который пройдет в Куршевеле 24-27 августа.

Российские судьи по фигурному катанию не сдали нормативы для повышения квалификации на семинаре ISU. Они не прошли собеседование