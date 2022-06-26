Александр Смирнов: «Москвина – неиссякаемый генератор идей, вечный двигатель. Пожелал ей всех благ, чтобы она подольше радовала нас в мире фигурного катания»

Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов поздравил заслуженного тренера России Тамару Москвину, которой сегодня исполнился 81 год.

– Я еще с утра позвонил Тамаре Николаевне, поздравил ее с днем рождения. Пожелал ей огромного-огромного здоровья, чтобы ее гениальные идеи никогда не иссякали. Пожелал всех благ, чтобы она подольше радовала нас своим присутствием в мире фигурного катания.

– Какой самый ценный совет Тамара Николаевна дала вам?

– Ой, их было так много, что сразу даже не скажу вам. Здесь хоть книгу пиши...

– Допускаете ли вы, что у Москвиной пропадет мотивация к работе в связи с санкциями?

– Ни в коем случае. Тамара Николаевна – неиссякаемый генератор идей, вечный двигатель.

Она пережила за свои годы тренерской деятельности разные ситуации, эту [ситуацию с отстранением россиян] тоже спокойно переживет и обязательно найдет, чем заняться внутри российских соревнований, – сказал Смирнов.