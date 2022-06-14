Кибалко после избрания в совет ISU: «Все прекрасно понимают, что ключевые спортсмены – российские. На них идут болельщики»

Россиянин Александр Кибалко, избранный в совет Международного союза конькобежцев (ISU), рассказал о своих задачах в организации.

– Насколько важен ваш проход в совет в нынешних условиях? Вам скажут, что это борьба против ветряных мельниц. Что вы там один можете сделать?

– Прежде всего моя задача – развитие видов спорта ISU, и, конечно, участие России входит в это понятие. Думаю, риторика не будет такой односторонней, то есть наезды на Россию, если можно так сказать, будут смягчены.

По крайней мере, у меня есть право голоса, и мнение будет более сбалансированное. Это важно.

– Сложнее стало доносить свою позицию после известных политических событий?

– Да, это так.

– По каким-то подспудным признакам можно сделать вывод, что нас могут вернуть? Или надо снять розовые очки и готовиться к долгой изоляции?

– Вопрос снятия санкций [на конгрессе ISU] даже не поднимался. Как только эскалация прекратится, сразу начнется моментальный откат. Потому что все прекрасно понимают, особенно фигурная сторона, что ключевые спортсмены – российские.

На них идут болельщики. Вся Азия их смотрит, японцы любят российское фигурное катание. И по финансовым отчетам львиная доля доходов азиатская, от телевидения и спонсоров. То есть ждем, – сказал Кибалко.