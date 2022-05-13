Александр Жулин: «Малинин – гений, жаль, что выступает не за Россию. Мама и папа у него с российскими корнями, а он катается за США – ну как же так...»

Тренер Александр Жулин прокомментировал новость о том, что американский фигурист чисто исполнил на тренировке четверной аксель.

«Малинин – гений, по-спортивному очень его люблю и жалею, что он катается не за Россию. Мама и папа у него с российскими корнями, сам он Малинин, а катается за США – ну как же так... Но, наверное, ни одного американского корня – поэтому и уровень такой высокий.

Им нужен либо с китайскими корнями, либо японец , чтобы демонстрировать такой высокий уровень. А Малинин теперь мой фаворит. Я работал с его папой в свое время, родители у него замечательные, поэтому и сын такой классный получился. Илья – большой молодец.

Не приближается ли эра пятерных прыжков и четверного акселя? Ну, уже пытался исполнить пятерной — и подобные попытки на соревнованиях даже можно зачесть.

Ребята молодцы, что не верят профессору Мишину, который сказал, что на его веку таких сложных элементов вряд ли будет. Но такое ощущение, что все-таки они будут», – сказал Жулин.

Илья Малинин чисто исполнил четверной аксель на тренировке