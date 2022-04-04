Распалась американская спортивная пара Джессика-Ноэль Калаланг – Брайан Джонсон

Теги сборная США пары Джессика-Ноэль Калаланг ISU Challenger Брайан Джонсон Фигурное катание

Распалась американская спортивная пара Джессика-Ноэль Калаланг – Брайан Джонсон. Партнер объявил о завершении спортивной карьеры. 

Калаланг и Джонсон являются трехкратными серебряными призерами чемпионата США, победителями и призерами международных турниров серии ISU Challenger, серебряными призерами этапа Гран-при Skate America. 

Во время чемпионата США 2021 года Калаланг сдала положительную допинг-пробу на меклофеноксат, который является запрещенным стимулятором, однако ей удалось доказать, что вещество содержалось в косметике, которую она использовала перед выходом на лед.

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