Распалась американская спортивная пара Джессика-Ноэль Калаланг – Брайан Джонсон. Партнер объявил о завершении спортивной карьеры.

Калаланг и Джонсон являются трехкратными серебряными призерами чемпионата США, победителями и призерами международных турниров серии ISU Challenger, серебряными призерами этапа Гран-при Skate America.

Во время чемпионата США 2021 года Калаланг сдала положительную допинг-пробу на меклофеноксат, который является запрещенным стимулятором, однако ей удалось доказать, что вещество содержалось в косметике, которую она использовала перед выходом на лед.