Нина Мозер: «Нынешний чемпионат мира не может дать серьезную пищу для размышлений и анализа. После Олимпиады спортсмены измотаны, некоторые вообще не приехали»

Тренер по фигурному катанию Нина Мозер поделилась мнением о чемпионате мира-2022, который проходит сейчас во французском Монпелье.

Российские спортсмены не допущены к участию в турнире.

«Вчера вот смотрела соревнования в парном катании. К сожалению, нынешний турнир не может дать серьезную пищу для размышлений и анализа.

После Олимпиады спортсмены измотаны, некоторые вообще не приехали.

Это очень сложный чемпионат, по самым разным причинам. Его нужно было просто провести: это важно для тех фигуристов, которые к нему целенаправленно готовились», – сказала Мозер.