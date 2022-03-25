Нина Мозер: «Нынешний чемпионат мира не может дать серьезную пищу для размышлений и анализа. После Олимпиады спортсмены измотаны, некоторые вообще не приехали»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию пары Нина Мозер Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Нина Мозер поделилась мнением о чемпионате мира-2022, который проходит сейчас во французском Монпелье.

Российские спортсмены не допущены к участию в турнире. 

«Вчера вот смотрела соревнования в парном катании. К сожалению, нынешний турнир не может дать серьезную пищу для размышлений и анализа.

После Олимпиады спортсмены измотаны, некоторые вообще не приехали.

Это очень сложный чемпионат, по самым разным причинам. Его нужно было просто провести: это важно для тех фигуристов, которые к нему целенаправленно готовились», – сказала Мозер. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные