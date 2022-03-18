Глава Татарстана наградил Камилу Валиеву орденом «Дуслык»

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил фигуристке Камиле Валиевой государственную награду республики – орден «Дуслык».
Минниханов отметил, что на Олимпиаде в Пекине Валиева показала выдающееся мастерство и уровень подготовки, а также заявил, что ее спортивные успехи служат отличным примером для начинающих спортсменов.
На зимних Играх-2022 фигуристка взяла золото в командном турнире и заняла четвертое место в личном.
На встрече с главой региона также присутствовала мама фигуристки – Алсу Валиева. Она была награждена медалью «100 лет образования ТАССР».
Камила Валиева родилась в Казани, столице Татарстана.