Глава Татарстана наградил Камилу Валиеву орденом «Дуслык»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Рустам Минниханов Камила Валиева Фигурное катание

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил фигуристке Камиле Валиевой государственную награду республики – орден «Дуслык».

Минниханов отметил, что на Олимпиаде в Пекине Валиева показала выдающееся мастерство и уровень подготовки, а также заявил, что ее спортивные успехи служат отличным примером для начинающих спортсменов.

На зимних Играх-2022 фигуристка взяла золото в командном турнире и заняла четвертое место в личном.

На встрече с главой региона также присутствовала мама фигуристки – Алсу Валиева. Она была награждена медалью «100 лет образования ТАССР».

Камила Валиева родилась в Казани, столице Татарстана.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные