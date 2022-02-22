Алина Загитова: «Грустно, что все хорошее так быстро заканчивается. Олимпиада прошла, а меня до сих пор переполняют эмоции»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова проведет в тиктоке прямой эфир, посвященный прошедшей Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Как же грустно, что все хорошее так быстро заканчивается... Олимпиада прошла, а меня до сих пор переполняют эмоции. Каждый новый день приносил еще больше впечатлений!

Пересматривая фотографии с соревнований наших спортсменов, меня посетила отличная мысль – а не поболтать ли нам с вами? Поделимся друг с другом всем самым интересным в прямых эфирах. Первую трансляцию проведем уже завтра в 19:00 в TikTok.

А для того, чтобы наше общение получилось более насыщенным, напишите мне в комментариях, какие вопросы и темы вы бы хотели обсудить?» – написала Загитова.