Алина Загитова: «Грустно, что все хорошее так быстро заканчивается. Олимпиада прошла, а меня до сих пор переполняют эмоции»

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Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова проведет в тиктоке прямой эфир, посвященный прошедшей Олимпиаде-2022 в Пекине. 

«Как же грустно, что все хорошее так быстро заканчивается... Олимпиада прошла, а меня до сих пор переполняют эмоции. Каждый новый день приносил еще больше впечатлений!

Пересматривая фотографии с соревнований наших спортсменов, меня посетила отличная мысль – а не поболтать ли нам с вами? Поделимся друг с другом всем самым интересным в прямых эфирах. Первую трансляцию проведем уже завтра в 19:00 в TikTok.

А для того, чтобы наше общение получилось более насыщенным, напишите мне в комментариях, какие вопросы и темы вы бы хотели обсудить?» – написала Загитова. 

 
 
 
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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

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