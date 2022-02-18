Бетина Попова: «Валиевой нужна будет помощь психолога. Можно спустить на авось, но лучше довериться профессионалам»

Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова высказалась о состоянии Камилы Валиевой, занявшей четвертое место на Олимпиаде в Пекине.

Валиева участвовала в соревнованиях на фоне новостей о положительной допинг-пробе, которую она сдала в декабре.

«Ей, конечно, нужна будет помощь психолога, поскольку своими силами из этого очень сложно выбраться. Можно спустить на авось, но лучше довериться профессионалам.

Это невероятная эмоциональная нагрузка на спортсмена в таком возрасте. К тому же история не завершилась, она будет еще тянуться. Боюсь представить, если честно, как долго», – сказала Попова.

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге

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