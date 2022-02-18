Марк Кондратюк: «Никто никогда не отберет у меня эмоции, воспоминания и счастье, что я попал на Олимпийские игры. Все остальное вторично»

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свое выступление на Олимпиаде в Пекине.

Ранее спортсмен завоевал золото в командном турнире, а в индивидуальном занял 15-е место.

«Не вижу повода грустить. Я был на Олимпиаде. Такой шанс выпадает немногим. Я откатал на Олимпиаде четыре программы, хотя большинство катает две.

Я нахожусь здесь дольше многих ребят, которые уже улетели (интервью проводилось до отлета Кондратюка из Пекина – Sports.ru).

Получилось потренироваться с классными спортсменами. Очень много времени гулял, виделся с ребятами из других стран, общался с нашими. Мы постоянно куда-то ходили, что-то делали. Я заводила…

Знаете, я долго думал и пришел к тому, что на льду мы всем показали, что выиграли как спортсмены. Остальное уже зависит не от нас. Это решают другие.

Но никто никогда в жизни не отберет у меня эмоции, впечатления, воспоминания и счастье, что я попал на Олимпийские игры. А все остальное вторично», – сказал Кондратюк.

Кондратюк – суперзвезда командного турнира: перевыполнил план по очкам и впечатлил даже Бена Стиллера