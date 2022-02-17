Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 17 февраля

Теги Олимпиада-2022 Фигурное катание

На соревнованиях зимних Олимпийских игр в Пекине 17 февраля спортсмены разыграют шесть комплектов наград. Мы узнаем победителя в хоккее с шайбой у женщин, также женщины оспорят золото в фигурном катании, горнолыжной комбинации и конькобежном спорте на дистанции 1000 метров. Командным первенством закончат свое выступление на Олимпиаде-2022 лыжные двоеборцы. Большая программа в этот день во фристайле.

Результаты Олимпиады 2022 за 17 февраля

Фристайл

04:30 — Женщины, свободные дисциплины — хафпайп, первый заезд — квалификация

  1. Эйлин Айлин Гу (Китай) — 93,75
  2. Рэйчел Каркер (Канада) — 88,50
  3. Келли Силдару (Эстония) — 87,50
  4. Кэсси Шарп (Канада) — 86,25
  5. Зои Эткин (Великобритания) — 85,25
  6. Александра Глазкова (Россия) — 67,00

05:21 — Женщины, свободные дисциплины — хафпайп, второй заезд — квалификация

  1. Эйлин Айлин Гу (Китай) — 95,50
  2. Рэйчел Каркер (Канада) — 89,50
  3. Келли Силдару (Эстония) — 87,50
  4. Зои Эткин (Великобритания) — 85,75
  5. Кэсинь Чжан (Китай) — 86,50
  6. Александра Глазкова (Россия) — 60,25 (не квалифицировалась)

06:30 — Женщины, ски-кросс, отборочные соревнования

07:30 — Мужчины, свободные дисциплины — хафпайп, первый заезд — квалификация

08:21 — Мужчины, свободные дисциплины — хафпайп, второй заезд — квалификация

09:00 — Женщины, ски-кросс, 1/8 финала

09:35 — Женщины, ски-кросс, четвертьфиналы

09:54 — Женщины, ски-кросс, полуфиналы

10:10 — Женщины, ски-кросс, малый финал

После малого финала — Женщины. Ски-кросс. Большой финал

 

Горнолыжный спорт

  • 05:30 — Женщины, горнолыжная комбинация, скоростной спуск
  • 09:00 — Женщины, горнолыжная комбинация, слалом

Керлинг

Мужчины, круговой турнир, сессия 12

  • 04:05 — Дания — США — 
  • 04:05 — Швеция — Швейцария — 
  • 04:05 — Канада — Великобритания — 
  • 04:05 — Норвегия — Италия — 

Женщины, круговой турнир, сессия 12

  • 09:05 — Япония — Швейцария — 
  • 09:05 — Россия — Великобритания — 
  • 09:05 — Дания — Канада —
  • 09:05 — Южная Корея — Швеция — 

Мужчины, полуфиналы

  • 15:05 — Полуфинал 1
  • 15:05 — Полуфинал 2

Конькобежный спорт

  • 11:30 — Женщины, 1000 м

Лыжное двоеборье

  • 10:00 — Командное первенство, прыжки с большого трамплина, пробный раунд
  • 11:00 — Командное первенство, прыжки с большого трамплина, соревновательный раунд
  • 14:00 — Командное первенство, лыжные гонки, эстафета 4х5 км

Фигурное катание

  • 13:00 — Женщины, произвольная программа

Хоккей с шайбой 

Женщины, матч за первое место

  • 07:10 — Канада — США — 

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Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам

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