Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 17 февраля

На соревнованиях зимних Олимпийских игр в Пекине 17 февраля спортсмены разыграют шесть комплектов наград. Мы узнаем победителя в хоккее с шайбой у женщин, также женщины оспорят золото в фигурном катании, горнолыжной комбинации и конькобежном спорте на дистанции 1000 метров. Командным первенством закончат свое выступление на Олимпиаде-2022 лыжные двоеборцы. Большая программа в этот день во фристайле.

Результаты Олимпиады 2022 за 17 февраля

Фристайл

04:30 — Женщины, свободные дисциплины — хафпайп, первый заезд — квалификация

Эйлин Айлин Гу (Китай) — 93,75 Рэйчел Каркер (Канада) — 88,50 Келли Силдару (Эстония) — 87,50 Кэсси Шарп (Канада) — 86,25 Зои Эткин (Великобритания) — 85,25 Александра Глазкова (Россия) — 67,00

05:21 — Женщины, свободные дисциплины — хафпайп, второй заезд — квалификация

Эйлин Айлин Гу (Китай) — 95,50 Рэйчел Каркер (Канада) — 89,50 Келли Силдару (Эстония) — 87,50 Зои Эткин (Великобритания) — 85,75 Кэсинь Чжан (Китай) — 86,50 Александра Глазкова (Россия) — 60,25 (не квалифицировалась)

06:30 — Женщины, ски-кросс, отборочные соревнования

07:30 — Мужчины, свободные дисциплины — хафпайп, первый заезд — квалификация

08:21 — Мужчины, свободные дисциплины — хафпайп, второй заезд — квалификация

09:00 — Женщины, ски-кросс, 1/8 финала

09:35 — Женщины, ски-кросс, четвертьфиналы

09:54 — Женщины, ски-кросс, полуфиналы

10:10 — Женщины, ски-кросс, малый финал

После малого финала — Женщины. Ски-кросс. Большой финал

Горнолыжный спорт

05:30 — Женщины, горнолыжная комбинация, скоростной спуск

09:00 — Женщины, горнолыжная комбинация, слалом

Керлинг

Мужчины, круговой турнир, сессия 12

04:05 — Дания — США —

04:05 — Швеция — Швейцария —

04:05 — Канада — Великобритания —

04:05 — Норвегия — Италия —

Женщины, круговой турнир, сессия 12

09:05 — Япония — Швейцария —

09:05 — Россия — Великобритания —

09:05 — Дания — Канада —

09:05 — Южная Корея — Швеция —

Мужчины, полуфиналы

15:05 — Полуфинал 1

15:05 — Полуфинал 2

Конькобежный спорт

11:30 — Женщины, 1000 м

Лыжное двоеборье

10:00 — Командное первенство, прыжки с большого трамплина, пробный раунд

11:00 — Командное первенство, прыжки с большого трамплина, соревновательный раунд

14:00 — Командное первенство, лыжные гонки, эстафета 4х5 км

Фигурное катание

13:00 — Женщины, произвольная программа

Хоккей с шайбой

Женщины, матч за первое место

07:10 — Канада — США —

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Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам