Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 17 февраля

На соревнованиях зимних Олимпийских игр в Пекине 17 февраля спортсмены разыграют шесть комплектов наград. Мы узнаем победителя в хоккее с шайбой у женщин, также женщины оспорят золото в фигурном катании, горнолыжной комбинации и конькобежном спорте на дистанции 1000 метров. Командным первенством закончат свое выступление на Олимпиаде-2022 лыжные двоеборцы. Большая программа в этот день во фристайле.
Результаты Олимпиады 2022 за 17 февраля
04:30 — Женщины, свободные дисциплины — хафпайп, первый заезд — квалификация
- Эйлин Айлин Гу (Китай) — 93,75
- Рэйчел Каркер (Канада) — 88,50
- Келли Силдару (Эстония) — 87,50
- Кэсси Шарп (Канада) — 86,25
- Зои Эткин (Великобритания) — 85,25
- Александра Глазкова (Россия) — 67,00
05:21 — Женщины, свободные дисциплины — хафпайп, второй заезд — квалификация
- Эйлин Айлин Гу (Китай) — 95,50
- Рэйчел Каркер (Канада) — 89,50
- Келли Силдару (Эстония) — 87,50
- Зои Эткин (Великобритания) — 85,75
- Кэсинь Чжан (Китай) — 86,50
- Александра Глазкова (Россия) — 60,25 (не квалифицировалась)
06:30 — Женщины, ски-кросс, отборочные соревнования
07:30 — Мужчины, свободные дисциплины — хафпайп, первый заезд — квалификация
08:21 — Мужчины, свободные дисциплины — хафпайп, второй заезд — квалификация
09:00 — Женщины, ски-кросс, 1/8 финала
09:35 — Женщины, ски-кросс, четвертьфиналы
09:54 — Женщины, ски-кросс, полуфиналы
10:10 — Женщины, ски-кросс, малый финал
После малого финала — Женщины. Ски-кросс. Большой финал
- 05:30 — Женщины, горнолыжная комбинация, скоростной спуск
- 09:00 — Женщины, горнолыжная комбинация, слалом
Мужчины, круговой турнир, сессия 12
- 04:05 — Дания — США —
- 04:05 — Швеция — Швейцария —
- 04:05 — Канада — Великобритания —
- 04:05 — Норвегия — Италия —
Женщины, круговой турнир, сессия 12
- 09:05 — Япония — Швейцария —
- 09:05 — Россия — Великобритания —
- 09:05 — Дания — Канада —
- 09:05 — Южная Корея — Швеция —
Мужчины, полуфиналы
- 15:05 — Полуфинал 1
- 15:05 — Полуфинал 2
- 11:30 — Женщины, 1000 м
- 10:00 — Командное первенство, прыжки с большого трамплина, пробный раунд
- 11:00 — Командное первенство, прыжки с большого трамплина, соревновательный раунд
- 14:00 — Командное первенство, лыжные гонки, эстафета 4х5 км
- 13:00 — Женщины, произвольная программа
Женщины, матч за первое место
- 07:10 — Канада — США —
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