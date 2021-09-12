Валентин Писеев: «После прокатов сказал Трусовой: можешь соревноваться и с мужчинами. Она ответила: могу и в парном, в танцах – сложнее»

Почетный президент Федерации фигурного катания России ( ) Валентин Писеев поделился мнением о контрольных прокатах сборной в Челябинске.

«Прокаты прокатами. Основная работа там была на тренировках. Специалисты подсказывали, как лучше, давали рекомендации каждому спортсмену и тренеру.

Всех особенно интересовали девочки. Уровень космический у всей шестерки: пятеро из группы и Лиза Туктамышева. Есть недочеты, нюансы. Но все будет исправлено, устранено.

А если конкретно, то в короткой потрясла , в произвольной во всей красе – Саша Трусова. Историческое фигурное катание, такого никогда не видел: пять четверных за четыре минуты. Я ей говорю: теперь можешь соревноваться и с мужчинами. И Саша ответила: «Почему нет. Я готова. Могу выступить и в парном. В танцах – сложнее», – сказал Писеев.

Трусова – русская ракета или рулетка? Почему она вернулась к Тутберидзе и что ждать от нее на Олимпиаде (если отберется)?