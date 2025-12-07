«Польская мощь» против Богдана Гуськова. Как в UFC идеально подраться вничью

Богдан Гуськов и Ян Блахович показали.

Давайте быстро объясним, почему ничья: судьи Юничиро Камийо и Рон Маккарти поставили за второй раунд Гуськову 10-8. А первый и второй отдали Яну Блаховичу. У Криса Ли Блахович выиграл 10-9.

Но это был тот случай, когда все 15 минут оба разыгрывали свои козыри, создавая очень много моментов.

У Яна Блаховича есть дисциплина, которая позволяет ему делать одно и то же, что бы ни происходило. Опыт, который дает ему понимание, что будет происходить в клетке, что там вообще может случиться, хороший лоукик, давление и, вероятно, самая эффективная весогонка в полутяжах, которая делает его очень большим и сильным в момент выхода в клетку. Когда Ян дрался с Никитой Крыловым в Москве, один из бойцов UFC доверительно сообщил Никите: «Ты капельницы ставил? А то поляк там залился полными ведрами!»

У Богдана Гуськова очевидно есть природный талант к боксу (ударам руками) и очень здоровая уверенность в себе.

Как итог:

Блахович разбил ногу Гуськова и где-то с четвертой минуты заставил того чуть хуже двигаться.

Гуськов уронил Блаховича и добивал весь второй раунд…

…не смог добить, а сил отдал гораздо больше, чем стоило.

И Блахович в третьем раунде, благодаря характеру, вернул почти все, что упустил во второй пятиминутке.

Гуськов остается одним из главных открытий UFC в полутяжелом весе. Его руки опасны для любого в этой категории.

Рекорд 42-летнего Блаховича сейчас очень хорошо иллюстрирует, каким может быть твой путь в UFC, если ты без ярко выраженного таланта, но имеешь полный порядок с характером и дисциплиной.

Вроде бы 12 побед в 22 боях. Но был чемпионом.

Пересобрал себя после 1-4 (2015-2017).

Сейчас вроде как не побеждает 4 года, но, по сути, у тебя победа над Адесаньей, которого по схеме Конора Макгрегора, Ислама Махачева или ЖСП подняли в другой вес как бы к «проходному чемпиону». Ничья с Анкалаевым и сплит с Перейрой, у которого дальше было 5 побед КО.

