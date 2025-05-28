Федору запрещали самбо, а Джону Джонсу можно на Alf-реалити?

Интересно, как проваливаются гипотезы, когда пытаешься их подтвердить. С застоем тяжелого веса в UFC мне стало казаться, что там в принципе нет боев в 2025 году. Посчитал и сравнил с тем же периодом в 2024-м. Счет 10:12 (10 боев в тяжелом весе было с начала 2025 года, 12– за тот же период в 2024-м). То есть, конечно, разница есть, но не слишком большая.

Причем интересно, что в деле много одних и тех же фамилий, которые не слишком сильно до нас добивают: Вальдо Кортес-Акоста, Джамал Поджес, Жаирзиньо Розенстрайк, Шамиль Газиев, Дон’Тэйл Мэйес, Джастин Тафа, Вальтер Уокер, Марчин Тыбура. Все эти люди дрались в начале 2024 и 2025 года. При этом у UFC не получилось создать ни одного шумного боя в тяжах за пять месяцев.

Но вообще я начал это исследовать, потому что про кризис в UFC написали примерно все и я сколько мог старался отстаивать позицию своего любимого промоушена, но Джон Джонс на ALF-Реалити, когда Том Аспиналл в 32 года защищает временный пояс и сидит без боев год, это, конечно, за гранью добра и зла.

Меня здесь особенно смешит, например, что когда-то Федору Емельяненко запретили, в статусе бойца UFC выступать в боевом самбо. Это было условием от UFC и Федор, со слов его менеджера Вадима Финкельштейна на это не пошел. Аргументация лиги понятна: для имиджа плохо, если звезду UFC нокаутирует болгарин на турнире в Гватемале. Но сейчас главная звезда UFC финансово видит для себя интересным участие в проекте блогера Альфредо Аудиторе. Кстати, можем ли мы представить Хабиба на месте Джона Джонса? А во-вторых, на самом проекте… ладно, вы и сами видели .

Вообще, учитывая, что UFC часть огромного холдинга мне становится интересным, насколько Дэйна Уайт самостоятелен в своих решениях сегодня . Я вот часто слышу, что условный олигарх, владеющий футбольным клубом, может влиять на трансферную политику. Я понимаю, как вам в это трудно поверить, но вообще не удивлюсь, если есть некий CEO, который считает, что правильно так, как сейчас: мариновать Евлоева, Аспиналла, Царукяна и (не покупать) Немкова, ради поп-боев. Да, сиюминутно ты получаешь вроде прикольный бой Миочич - Джонс, но каждый день у фанатов уходит доверие к тому, что именно в UFC определяется самый сильный человек в своей весовой категории.

Написано для телеграм-канала Тихомиров и смешные единоборства.