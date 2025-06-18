Мерч в ММА - что с ним не так? Как сделать правильную футболку

(как же давно я хотел написать этот пост)

Детонатором стал розыгрыш в телеграм-канале RCC, посвященный Ивану Штыркову. Пример футболки на главном фото.

Я отношусь к Ивану лучше среднестатистического зрителя в ММА, а RCC вообще считаю второй лигой мира по отношению к журналистам, но, глядя вот на эту футболку, я

а) спрашиваю, точно ли вы хотите ее носить?

б) фиксирую, что в попытках сделать интересный мерч 95% создателей убивают одежду как вещь.

Недавно посчитал – у меня скопилось около 45 футболок не на выход (тренировки, ходить дома и т.д). Большую часть из них я не могу надеть даже на пробежку. Мне неловко об этом говорить, потому что почти все из этого дареное… Но все же скажу, потому что надоело, что такое количество трикотажа идет в ящик.

Есть два типа ошибок, калечащих фирменные футболки

Ошибка №1. Футболка превращается в две картонки с рекламой, которые надевают на себя раздатчики флаеров у метро. Название федерации огромными буквами, логотип букмекера, герб региона, внезапное слово «Россия» (латиницей), отлитые золотом слова Даци Дациев, огромный Ермак с топором… Ок, вы это все нанесли, но тогда просто знайте, что это никто никогда не увидит, потому что это никто никогда не наденет.

Как это делают? Просто проходит турнир или живет Федерация и кто-то делает так же, как делали все до этого. Когда появляется человек, задающий вопрос «а это будут носить?», на него смотрят как на больного, пока партия не уйдет в печать. Однажды мне подарили поло благотворительного фонда с большим логотипом инвалидной коляски. Мама увидела и сказала что-то со общим смыслом «снимай!». У велокоманды «Катюша» к гонке «Джиро» были розовые футболки со словом «КАТЮША» на ребрах. Классная ткань, хорошо сшита, но представьте, надеть в Омске или в ЕПКТ розовую футболку с надписью КАТЮША.

Ошибка №2. Попытка зашить в дизайн: шутку, внутренний прикол или просто какую-то красивую картинку. У меня есть футболка, у которой 60% передней части заклеено портретом Владимира Минеева. Мы хорошо общаемся с Владимиром, но, во-первых, ты банально потеешь под такой наклейкой (и думаешь в этот момент, что твои капли пота сейчас точно прочерчивают профиль Владимира). Во-вторых, ну я даже от Дрикуса Дю Плесси так не фанатею, чтобы носить его портрет такого размера на груди. Есть футболка, где фирменным шрифтом букмекера зашифрована надпись «ПО#УЙ ПЛЯШЕМ». Пацаны… ну эт как бы прикольно, но в 30 сложно надеть такое на себя.

Удачных примера могу назвать ровно три. Роман Фомин подарил мне фирменную футболку UFC PI. Спереди надпись Accelerate your evolution и аккуратное лого UFC плюс очень крутая ткань.

Александр Волков запустил свою коллекцию одежды и презентовал себя маленьким аккуратным логотипом, символизирующим голову волка, и маленьким патчем с автографом.

Команда Industrials в 2018-м дропнула одежду с реально красивым рисунком и очень хорошо зашифрованными словами Industrials Team. В 2025-м два человека в Москве до сих пор носят эти вещи: я и Расул Мирзаев.

Что бы делал я, если бы создавал мерч. Хорошая ткань. Важный логотип переезжает на рукав, как капитанская повязка. Необходимый отсыл делается не прямым текстом (Я ТРЕНИРУЮСЬ В КЛУБЕ БАБАЙ), а аккуратно метафоризируется через красивый принт. Все.

Пост написан для телеграм-канала Тихомиров и смешные единоборства х Спортc"