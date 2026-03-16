Колби хочет бой с Никалом: «Тащите мне эту тупую рыжую башку»
Колби Ковингтон хочет поединок с Бо Никалом.
Колби Ковингтон хочет поединок с Бо Никалом.
«Сейчас я вешу 86 кг, сделаю 77 без проблем при полном лагере.
Я предлагаю бой в весовой категории, где в рейтинге есть один из нас. Нужны реальные ставки.
Тащите мне эту тупую рыжую башку», – сказал Колби.
Напомним, Бо Никал выступает в среднем весе, Ковингтон – в полусреднем.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Колби Ковингтона
Один сбитый летчик, другой даже до его уровня так и не добрался и, что показательно, сам хочет получить бой с Колби (на халяву залететь в рейтинг т.е.) Не удивлюсь, если Конингтон ему надерет зад даже))
