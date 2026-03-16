Колби хочет бой с Никалом: «Тащите мне эту тупую рыжую башку»

Колби Ковингтон хочет поединок с Бо Никалом.

«Сейчас я вешу 86 кг, сделаю 77 без проблем при полном лагере.

Я предлагаю бой в весовой категории, где в рейтинге есть один из нас. Нужны реальные ставки.

Тащите мне эту тупую рыжую башку», – сказал Колби.

Напомним, Бо Никал выступает в среднем весе, Ковингтон – в полусреднем.

Никал предложил Ковингтону подраться в Белом доме: «Я еще не подписал контракт на следующий бой, так что мы можем это устроить»

Колби Ковингтон: «Чувствую огромное неуважение со стороны UFC. Готов был принять любой бой, лишь бы выступить перед Трампом»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Колби Ковингтона
Один сбитый летчик, другой даже до его уровня так и не добрался и, что показательно, сам хочет получить бой с Колби (на халяву залететь в рейтинг т.е.) Не удивлюсь, если Конингтон ему надерет зад даже))
Материалы по теме
Колби Ковингтон: «Турнир UFC в Белом доме – отстой, там нет ни одного топового американского бойца»
12 марта, 08:29
Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой
8 марта, 09:00
Топурия победит Гейджи, Перейра проиграет Гану: ожидания букмекеров от турнира UFC в Белом доме
8 марта, 07:58
Рекомендуем
Главные новости
Бой Фьюри – Джошуа подписан (talkSPORT)
17 минут назад
Менеджер Тарасов – о дополнительном доходе бойцов: «Тимур «Золотой» разобрался в криптовалюте, Халидов товары из Китая продавал»
сегодня, 12:54
Сын Вячеслава Дацика погиб на СВО. Боец MMA продолжит службу в зоне боевых действий
сегодня, 11:11
Брат Камару Усмана подписал контракт с ACA. В январе его забанили в UFC на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил
сегодня, 11:10
Гэрри не верит в травму Махачева: «Просто оправдания. Ислам не хочет драться со мной»
сегодня, 10:06
Емельяненко – о спаррингах с Оверимом: «Мне так нравилось его бить, когда понял, как защищаться от его коленей. Прям он не знал, куда голову спрятать»
сегодня, 08:45
Мерфи – о поединке с Евлоевым: «Иду без страха. Что он может сделать со мной, чего еще не произошло?»
сегодня, 08:30
Хэрри Хардвик показал челюсть после поражения Маруану Рахики на UFC Fight Night 269
сегодня, 08:12Видео
Александр Емельяненко: «Немков идет без поражений, но смотреть его не интересно. Мне не нравится»
сегодня, 07:28
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2026
сегодня, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем