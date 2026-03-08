Топурия победит Гейджи, Перейра проиграет Гану: ожидания букмекеров от турнира UFC в Белом доме
Букмекеры открыли ставки на бои UFC в Белом доме, которые пройдут 14 июня.
Ранее Дана Уайт объявил кард турнира. Главным событием вечера станет поединок Илии Топурии и Джастина Гейджи за пояс легкого дивизиона.
Илия Топурия (коэффициент 1.20) – Джастин Гейджи (5.00);
Алекс Перейра (2.80) – Сирил Ган (1.50);
Шон О’Мэлли (1.25) – Айманн Захаби (4.00);
Маурисио Руффи (1.15) – Майкл Чендлер (6.00);
Бо Никал (1.35) – Кайл Докас (3.50);
Диего Лопес (1.40) – Стив Гарсия (3.20).
Опубликовала: Венера Кравченко
2 комментария
Значит надо ставить на Перейру.
Что это за бомжи😅пора этого лысого бездельника гнать
