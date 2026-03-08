Топурия победит Гейджи, Перейра проиграет Гану: ожидания букмекеров от турнира UFC в Белом доме

Букмекеры открыли ставки на бои UFC в Белом доме, которые пройдут 14 июня.

Ранее Дана Уайт объявил кард турнира. Главным событием вечера станет поединок Илии Топурии и Джастина Гейджи за пояс легкого дивизиона.

Илия Топурия (коэффициент 1.20) – Джастин Гейджи (5.00);

Алекс Перейра (2.80) – Сирил Ган (1.50);

Шон О’Мэлли (1.25) – Айманн Захаби (4.00);

Маурисио Руффи (1.15) – Майкл Чендлер (6.00);

Бо Никал (1.35) – Кайл Докас (3.50);

Диего Лопес (1.40) – Стив Гарсия (3.20).

