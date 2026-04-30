Реванш Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо могут перенести на середину августа
Второй бой между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо перенесут на арену T-Mobile или MGM Grand в Лас-Вегасе. Изначально планировалось, что бой пройдет на арене «Сфера».
Сообщается, что «Сфера» не привязана к казино, что делает проведение масштабного события менее выгодным.
Также бой могут перенести с 19 сентября на середину августа.
Ранее Флойд заявил, что у реванша будет формат выставочного поединка. Журналист и инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что комментарии Мейвезера противоречат условиям соглашения и официальному анонсу Netflix.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: BoxingScene
