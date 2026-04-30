Реванш Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо могут перенести на середину августа

Реванш Мейвезер – Пакьяо может сменить арену и дату.

Второй бой между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо перенесут на арену T-Mobile или MGM Grand в Лас-Вегасе. Изначально планировалось, что бой пройдет на арене «Сфера».

Сообщается, что «Сфера» не привязана к казино, что делает проведение масштабного события менее выгодным.

Также бой могут перенести с 19 сентября на середину августа.

Ранее Флойд заявил, что у реванша будет формат выставочного поединка. Журналист и инсайдер Майк Коппинджер сообщил , что комментарии Мейвезера противоречат условиям соглашения и официальному анонсу Netflix.

