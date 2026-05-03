PFL Sioux Falls: Сторли победил Зендели, Феррейра проиграл Билостенному, Рабаданов одолел Чижова

В ночь со 2 на 3 мая в Су-Фолс (США) состоялся турнир PFL Sioux Falls, в главном событии которого подрались полусредневесы Логан Сторли (19-4) и Флорим Зендели (11-2-1).

Сторли победил единогласным решением судей (30-25 – трижды).

Другие бои вечера :

Гаджи Рабаданов (27-5-2) победил Александра Чижова (13-4) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 30-27);

Симеон Пауэлл (12-2) победил Эмилиано Сорди (23-12-1) техническим нокаутом в третьем раунде;

Ренан Феррейра (13-6-3) проиграл Сергею Билостенному (15-4) нокаутом в третьем раунде;

Магомед Магомедов (22-5) победил Леандро Хиго (23-8) раздельным решением судей (30-27, 28-29, 30-27);

Расул Магомедов (9-0) победил Рафаэле Хавьера (14-9) единогласным решением судей (30-27- трижды).

