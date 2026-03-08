Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой

Дана Уайт объявил кард турнира UFC White House.

Президент UFC Дана Уайт объявил кард турнира на территории Белого дома, который состоится 14 июня.

В главном событии Илия Топурия и Джастин Гейджи проведут поединок за пояс легкого дивизиона.

Соглавным боем станет противостояние за временный пояс тяжелого дивизиона между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом .

В карде пройдут еще четыре поединка:

● Шон О’Мэлли – Айманн Захаби;

● Маурисио Руффи – Майкл Чендлер ;

● Бо Никал – Кайл Докас;

● Диего Лопес – Стив Гарсия.

