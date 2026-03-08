Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой
Дана Уайт объявил кард турнира UFC White House.
Президент UFC Дана Уайт объявил кард турнира на территории Белого дома, который состоится 14 июня.
В главном событии Илия Топурия и Джастин Гейджи проведут поединок за пояс легкого дивизиона.
Соглавным боем станет противостояние за временный пояс тяжелого дивизиона между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом.
В карде пройдут еще четыре поединка:
● Шон О’Мэлли – Айманн Захаби;
● Маурисио Руффи – Майкл Чендлер;
● Бо Никал – Кайл Докас;
● Диего Лопес – Стив Гарсия.
Уайта попросили назвать «лицо UFC»: «Перейра и Топурия. Джонс по-прежнему лучший в истории»
