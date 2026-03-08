  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой
126

Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой

Дана Уайт объявил кард турнира UFC White House.

Президент UFC Дана Уайт объявил кард турнира на территории Белого дома, который состоится 14 июня.

В главном событии Илия Топурия и Джастин Гейджи проведут поединок за пояс легкого дивизиона.

Соглавным боем станет противостояние за временный пояс тяжелого дивизиона между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом.

В карде пройдут еще четыре поединка:

Шон О’Мэлли –  Айманн Захаби;

● Маурисио Руффи – Майкл Чендлер;

Бо Никал – Кайл Докас;

Диего Лопес – Стив Гарсия.

Уайта попросили назвать «лицо UFC»: «Перейра и Топурия. Джонс по-прежнему лучший в истории»

Как вам кард турнира в Белом доме?4516 голосов
ОтличныйИлия Топурия
СреднийДана Уайт
УжасныйКонор Макгрегор
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс’‘
logoСирил Ган
logoДжастин Гейджи
logoАлекс Перейра
logoИлия Топурия
logoБо Никал
logoШон О'Мэлли
logoДана Уайт
logoМайкл Чендлер
logoMMA
logoUFC
logoДиего Лопес
logoUFC в Белом доме
126 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А разговоров то было
У гана по ходу есть файлы Эпштейна на Дану, иначе я не могу объяснить постоянное его присутствие в титульных боях )) чувак слил по факту Волкову, истыкал глаза Аспиналлу и хоть бы хны ))
Ответ Давди Муталиев
У гана по ходу есть файлы Эпштейна на Дану, иначе я не могу объяснить постоянное его присутствие в титульных боях )) чувак слил по факту Волкову, истыкал глаза Аспиналлу и хоть бы хны ))
тут скорее всего та же ситуация, что с боем Чендлера - планировали, что с Перейрой будет другой оппонент, а он слился)
Ну и кого ставить в пару с чамой? не русского же
Ответ Ronny92
тут скорее всего та же ситуация, что с боем Чендлера - планировали, что с Перейрой будет другой оппонент, а он слился) Ну и кого ставить в пару с чамой? не русского же
Хотели Джонса или Аспинала наверняка.
Так это же обычный номерной кард🤣
Даже в топ - 15 не попадает этот кард
Ответ Saddam Huseyn
Так это же обычный номерной кард🤣 Даже в топ - 15 не попадает этот кард
даже в топ15 *2026го года не попадет
Тотальный провал. Турнир уровня файт найт на складе в апексе без зрителей
Ответ Эсьекель Навесси
Тотальный провал. Турнир уровня файт найт на складе в апексе без зрителей
Топурия и Перейра есть.
К тому же бой Перейра-Ган интересен в целом.
Ответ Proper Chels
Топурия и Перейра есть. К тому же бой Перейра-Ган интересен в целом.
Нет, не интересен никому кроме профанов вроде тебя
Шляпа какая то
Очень странное решение главным боем сделать поединок, где американца отправят в глухой нокаут, а потом на скорой повезут в больницу в реанимацию.
Ответ Befire
Очень странное решение главным боем сделать поединок, где американца отправят в глухой нокаут, а потом на скорой повезут в больницу в реанимацию.
Возможно Топурия ляжет за огромный гонорар или просто не будет вырубать американца...
Ответ Befire
Очень странное решение главным боем сделать поединок, где американца отправят в глухой нокаут, а потом на скорой повезут в больницу в реанимацию.
Очень странно, вероятность нокаута высока.
Мдээээээ чистый файт найтс в Альбукерке
Что это???
Нам тут суперпупермежгалактический турнир обещали с 8-ю титульниками.
Вот шляпа!
Милфофайт Карано-Раузи больше просмотров соберет,чем это )
Джонс-Перейра
Топурия-Гэтжи
Конор-Чендер
О’Мэлли-Сандхагэн
Лопес-Яир
Никал-Колби
Такой кард поинтереснее был бы
Ответ La Corsa
Джонс-Перейра Топурия-Гэтжи Конор-Чендер О’Мэлли-Сандхагэн Лопес-Яир Никал-Колби Такой кард поинтереснее был бы
полностью согласен
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Гейджи – о бое с Топурией: «Один из нас будет нокаутирован»
4 марта, 18:17
Перейра не подерется с Ганом в Белом доме, для Алекса готовят «более серьезный бой» (Чарльз Оливейра)
4 марта, 13:48
Топурия считает, что О’Мэлли и Двалишвили победят Яна: «Шону нужен правильный настрой и грамотный лагерь. Мераб исправит ошибки»
2 марта, 18:00
Рекомендуем
Главные новости
Бивол и Айферт подерутся 23 мая в карде турнира, который возглавит бой Усик – Верховен (Дэн Рафаэл)
54 минуты назад
Усик хочет провести три боя: с Верховеном, победителем поединка Уордли – Дюбуа и Фьюри
сегодня, 13:17
Шон О’Мэлли: «Просил бой с Яном в Белом доме. UFC предложили Айманна»
сегодня, 11:55
Хорхе Масвидаль: «Топурия выбьет все дерьмо из Гейджи. Джастин не переживет этот бой»
сегодня, 10:07
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2026
сегодня, 10:00
Оливейра на 12-й строчке в обновленном рейтинге P4P. Холлоуэй замыкает топ-15
сегодня, 09:18Фото
Пимблетт хочет бой с Оливейрой: «Все критикуют мой грэпплинг и думают, что лучше меня. Но я знаю, что это не так»
сегодня, 08:25
Том Аспиналл: «Почему UFC не отдают Джону уважение, которого он заслуживает в финансовом отношении? Это безумие для меня»
сегодня, 07:55
Джонс сделал заявление на фоне слов Уайта: «Мы вели настоящие переговоры. Я пошел но уступки, но предложили слишком мало. UFC считает, что я закончил? Прошу расторгнуть контракт»
сегодня, 07:10
Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»
вчера, 18:08
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем