Экс-менеджер Емельяненко: «UFC никогда ничего приличного Федору не предлагал»

Финкельштейн рассказал о переговорах Емельяненко и UFC.

Вадим Финкельштейн , бывший менеджер Емельяненко, рассказал, почему Федор не подписал контракт с UFC .

«Во-первых, UFC никогда ничего приличного не предлагал.

И самое главное – Федор просил, чтобы ему дали выступать по самбо. Он пропагандировал самбо, любит самбо. Емельяненко говорил: «Ребята, почему я не могу выступить по самбо?» Это тоже был камень преткновения. Pride давал возможность», – сказал Финкельштейн.

