Экс-менеджер Емельяненко: «UFC никогда ничего приличного Федору не предлагал»

Финкельштейн рассказал о переговорах Емельяненко и UFC.

Вадим Финкельштейн, бывший менеджер Емельяненко, рассказал, почему Федор не подписал контракт с UFC.

«Во-первых, UFC никогда ничего приличного не предлагал. 

И самое главное – Федор просил, чтобы ему дали выступать по самбо. Он пропагандировал самбо, любит самбо. Емельяненко говорил: «Ребята, почему я не могу выступить по самбо?» Это тоже был камень преткновения. Pride давал возможность», – сказал Финкельштейн.

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Асланбека Бадаева
Потому что на Федоре хотели срубить бабки свои же. Там сын Вали алкоголички просил такой контракт, что юфс даже встречное предложение не стали делать. Помимо этого комиссионные ибо пугали контрактом с Японией.
