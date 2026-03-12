Колби Ковингтон: «Турнир UFC в Белом доме – отстой, там нет ни одного топового американского бойца»
Колби Ковингтон раскритиковал кард турнира UFC в Белом доме.
«Это просто отстой, если не хуже. Болельщики сказали, что ненавидят это. Ужасный кард. Им обещали шесть или семь титульных боев, а теперь у них один титульник и бой за временный титул, который они слепили в последнюю минуту.
Они собрали это в спешке, там нет ни одного топового американского бойца высокого уровня. Кто будет представлять Америку на 250-летие Америки?
Похоже, им уже все равно. Они срубили кучу денег с Paramount и просто счастливы», – сказал Ковингтон.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
Но в целом, конечно, проблема то верная - у американцев в принципе мало топовых прямосейчас бойцов. Можно было бы закатить рубку Сахарка с Сэндхагеном, но вот дальше как будто реально никого и нет больше.
Должно быть так "нет ни одного топового американского бойца"