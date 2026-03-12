Колби Ковингтон: «Турнир UFC в Белом доме – отстой, там нет ни одного топового американского бойца»

Колби Ковингтон раскритиковал кард турнира UFC в Белом доме.

«Это просто отстой, если не хуже. Болельщики сказали, что ненавидят это. Ужасный кард. Им обещали шесть или семь титульных боев, а теперь у них один титульник и бой за временный титул, который они слепили в последнюю минуту.

Они собрали это в спешке, там нет ни одного топового американского бойца высокого уровня. Кто будет представлять Америку на 250-летие Америки?

Похоже, им уже все равно. Они срубили кучу денег с Paramount и просто счастливы», – сказал Ковингтон.

Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой

$60 млн на организацию и ни одного российского бойца в карде – все о турнире UFC в Белом доме