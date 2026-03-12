Колби Ковингтон: «Турнир UFC в Белом доме – отстой, там нет ни одного топового американского бойца»

Ковингтон недоволен кардом в Белом доме.

Колби Ковингтон раскритиковал кард турнира UFC в Белом доме.

«Это просто отстой, если не хуже. Болельщики сказали, что ненавидят это. Ужасный кард. Им обещали шесть или семь титульных боев, а теперь у них один титульник и бой за временный титул, который они слепили в последнюю минуту.

Они собрали это в спешке, там нет ни одного топового американского бойца высокого уровня. Кто будет представлять Америку на 250-летие Америки?

Похоже, им уже все равно. Они срубили кучу денег с Paramount и просто счастливы», – сказал Ковингтон.

Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой

$60 млн на организацию и ни одного российского бойца в карде – все о турнире UFC в Белом доме

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
19 комментариев
может это все потому-что топовых американских бойцов просто нет?)
Ответ Pronger
Стрикленд топ.
Ответ Pronger
Ну Шон О’Мэйлли - вполне себе топовый боец, в целом. Не просто так находится в лидерах своей весовой категории.

Но в целом, конечно, проблема то верная - у американцев в принципе мало топовых прямосейчас бойцов. Можно было бы закатить рубку Сахарка с Сэндхагеном, но вот дальше как будто реально никого и нет больше.
Один из редких моментов, когда Колба прав.
Ах да, там же даже этого нет, главного грейтэгеновца
Ответ madaev
А ведь правда про этого все забыли, пока сам не напомнил))
Дану пора менять
Ответ Алексей Александрович
Лысого пора гнать
Не гоняй - лысого.
Дане пора на покой
Краткость - сестра Колбяна
Должно быть так "нет ни одного топового американского бойца"
Если бы Колби там был, то назвал бы турнир топовым
Так а кто сейчас среди американцев сильный боец? Из Америки сейчас нет ни одного чемпиона.
Такого даже в штатах нет
Материалы по теме
Джейк Пол: «UFC умирает, а MVP займет их место. Поставим бойцов на первое место»
11 марта, 09:23
«Меня уволили из UFC?!» Джонс не подерется в Белом доме – и лютует, обвиняя Дану Уайта во лжи
10 марта, 10:45
Уайт – о реакции Джонса на его слова: «Никогда не говорил, что переговоры с Джоном не велись. Матчмейкеры разговаривали со всеми, но он бы точно не попал в кард Белого дома»
9 марта, 16:00
Рекомендуем
Главные новости
Никал предложил Ковингтону подраться в Белом доме: «Я еще не подписал контракт на следующий бой, так что мы можем это устроить»
сегодня, 17:45
Хавьер Мендес: «Команда Топурии отказалась от боя с Махачевым из‑за недостаточной суммы денег»
сегодня, 17:15
Взвешивание перед UFC Fight Night 269: Эмметт тяжелее Вальехоса, Кертис и Оролбай показали одинаковый вес
сегодня, 16:25
Колби Ковингтон: «Чувствую огромное неуважение со стороны UFC. Готов был принять любой бой, лишь бы выступить перед Трампом»
сегодня, 16:15
Арман Царукян: «У меня с UFC все хорошо, никаких внутренних интриг. Уже знаю приблизительную дату следующего боя»
сегодня, 15:00
«Легкие деньги для Хамзата». Штырков отреагировал на анонс боя Чимаев – Стрикленд
сегодня, 14:45
Царукян – о бое Холлоуэя и Оливейры: «Это было скучно. Получилось просто залеживание»
сегодня, 13:35
Менеджер Волкова: «В UFC не сдержали обещаний перед Александром. Мы сделаем выводы»
сегодня, 13:05
Джонсон обратился к Мокаеву: «Брат, тебе соврали. Моя черная задница на пенсии»
сегодня, 12:20
Магомед Исмаилов: «Для мусульманина бить по лицу – запрет. Но я пытаюсь минимизировать то, за что получу в конечном итоге наказание»
сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем