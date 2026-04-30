Турки Аль эш-Шейх – Кроуфорду: «Мы хотим реванш с Канело»
Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх хочет организовать реванш Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса.
«Мы хотим реванш с Канело», – написал Турки Кроуфорду в твиттере.
Кроуфорду 38 лет. В сентябре он победил Сауля Альвареса единогласным решением судей, став абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Ранее Теренс объединил пояса в полусреднем и первом полусреднем весе.
В декабре Кроуфорд объявил о завершении спортивной карьеры.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Турки Аль аш-Шейха
зачем реванш? первый бой всё показал. Кроуфорд был лучше во всём.
нынешний Канело слишком медленный и читаемый для такого гения бокса как Кроуфорд
не, ну семья большая у него, если шейх платит за еще один мастер класс по боксу, то грех не согласиться