Турки Аль эш-Шейх – Кроуфорду: «Мы хотим реванш с Канело»

Турки хочет организовать реванш Кроуфорд – Канело.

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх хочет организовать реванш Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса.

«Мы хотим реванш с Канело», – написал Турки Кроуфорду в твиттере.

Кроуфорду 38 лет. В сентябре он победил Сауля Альвареса единогласным решением судей, став абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Ранее Теренс объединил пояса в полусреднем и первом полусреднем весе.

В декабре Кроуфорд объявил о завершении спортивной карьеры.

Теренс Кроуфорд признан лучшим боксером года по версии The Ring

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Турки Аль аш-Шейха
че там, саудитам деньги некуда тратить несмотря на продолжающийся финансовый ущерб?
зачем реванш? первый бой всё показал. Кроуфорд был лучше во всём.
нынешний Канело слишком медленный и читаемый для такого гения бокса как Кроуфорд
не, ну семья большая у него, если шейх платит за еще один мастер класс по боксу, то грех не согласиться
О да, можно бесконечно смотреть как бьют по рыжей, наглой роже...)
Кроуфорд не раздумывая выскочит с пенсии ради еще одного чека, а вот нужен ли второй декласс Канело это уже другой вопрос.
