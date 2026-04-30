Экс-менеджер Емельяненко: «Я договорился с UFC о бое Федора с Леснаром. А он говорит: «Слушай, я завязал»

Федор Емельяненко мог подраться с Леснаром.

Вадим Финкельштейн , экс-менеджер Емельяненко , рассказал, что Федор отказался от боя с Броком Леснаром .

«Когда Федор выиграл у Монсона, он сказал: «Все, я ухожу, заканчиваю карьеру». И тогда представители UFC мне звонили. Я говорю: «Федя, они хотят бой с Леснаром. Проведи этот последний поединок».

Я улетел в Америку, договорился. А Федор говорит: «Слушай, я завязал». И этот бой не состоялся. Как я ни пытался его уговорить, у меня не получилось. Деньги хорошие были. Там сделка с pay-per-view была. Они считали, что Федор и Леснар хорошо соберут PPV», – сказал Финкельштейн.

