Экс-менеджер Емельяненко: «Я договорился с UFC о бое Федора с Леснаром. А он говорит: «Слушай, я завязал»
Федор Емельяненко мог подраться с Леснаром.
Вадим Финкельштейн, экс-менеджер Емельяненко, рассказал, что Федор отказался от боя с Броком Леснаром.
«Когда Федор выиграл у Монсона, он сказал: «Все, я ухожу, заканчиваю карьеру». И тогда представители UFC мне звонили. Я говорю: «Федя, они хотят бой с Леснаром. Проведи этот последний поединок».
Я улетел в Америку, договорился. А Федор говорит: «Слушай, я завязал». И этот бой не состоялся. Как я ни пытался его уговорить, у меня не получилось. Деньги хорошие были. Там сделка с pay-per-view была. Они считали, что Федор и Леснар хорошо соберут PPV», – сказал Финкельштейн.
Экс-менеджер Емельяненко: «UFC никогда ничего приличного Федору не предлагал»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Асланбека Бадаева
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Мегахайповый гигантский Брок с крутой борьбой и Федор подтянувший ударку...
Бросок Леснара мог и не пережить.
Увы, мы этого не узнаем уже никогда.
А на момент предложенного боя только объявил, что закончил. Логично, что не хотел сразу же заднюю давать