  • Экс-менеджер Емельяненко: «Я договорился с UFC о бое Федора с Леснаром. А он говорит: «Слушай, я завязал»
Экс-менеджер Емельяненко: «Я договорился с UFC о бое Федора с Леснаром. А он говорит: «Слушай, я завязал»

Федор Емельяненко мог подраться с Леснаром.

Вадим Финкельштейн, экс-менеджер Емельяненко, рассказал, что Федор отказался от боя с Броком Леснаром.

«Когда Федор выиграл у Монсона, он сказал: «Все, я ухожу, заканчиваю карьеру». И тогда представители UFC мне звонили. Я говорю: «Федя, они хотят бой с Леснаром. Проведи этот последний поединок».

Я улетел в Америку, договорился. А Федор говорит: «Слушай, я завязал». И этот бой не состоялся. Как я ни пытался его уговорить, у меня не получилось. Деньги хорошие были. Там сделка с pay-per-view была. Они считали, что Федор и Леснар хорошо соберут PPV», – сказал Финкельштейн.

Экс-менеджер Емельяненко: «UFC никогда ничего приличного Федору не предлагал»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Асланбека Бадаева
Что-то я потерялся в показаниях. В другой новости от сегодняшнего дня Финкель говорил, что юфс никогда ничего приличного Фёдору не предлагали. А тут уже предлагали.
Надо интервью целиком смотреть и будет понятно)
Это был бы и правда суперский бой.
Мегахайповый гигантский Брок с крутой борьбой и Федор подтянувший ударку...
Ничего суперского, хайповый да, но без спортивного интереса. Фёдор легко за счёт техники разобрался и с Коулманом и с Рэнделманом, что мог бы Брок предложить Фёдору, непонятно)
Бросок ренделмана федор пережил чудом.
Бросок Леснара мог и не пережить.
Увы, мы этого не узнаем уже никогда.
Он вышел спустя 5 лет на след бой)
А на момент предложенного боя только объявил, что закончил. Логично, что не хотел сразу же заднюю давать
Падажжи, брат, заднюю не сдавай жи есть, пусть немного люди всё забудут, потом смело задом газуй, ауф!
Лесная грубо бы переехал Федора, как Антонио Сильва.
