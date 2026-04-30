Джейк Пол: «Я предложил Пимблетту $1 млн за спарринг, а в ответ – тишина»
Пол хотел поспарринговать с Пимблеттом.
Джейк Пол рассказал, что Пэдди Пимблетт отказался от спарринга с ним за $1 млн.
«Я пытался отправить за Пимблеттом частный самолет, чтобы он прилетел в США и провел спарринг со мной. Я предложил ему $1 млн, а в ответ – тишина», – сказал Пол.
Бой за временный пояс легкого веса между Пимблеттом и Джастином Гейджи состоялся в январе. Гейджи победил судейским решением.
Топурия – о Пимблетте: «Он может вернуться после поражения, но как он собирается обрести навыки и технику? Ему нужно умереть и родиться снова»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: talkSPORT
4 комментария
Предложи миллион бургеров
Так это тогда миллионов 15 долларов
Правильно сделал что отказался.
Если Пол предлагал спаринг по правилам бокса, то это такое себе предложение и Пэдди правильно слился. Как показал бой с Гейджи боксирует Пимблетт как фигляр. По правилам ММА шансы у щекастика были бы.
