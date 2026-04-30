Джейк Пол: «Я предложил Пимблетту $1 млн за спарринг, а в ответ – тишина»

Пол хотел поспарринговать с Пимблеттом.

Джейк Пол рассказал, что Пэдди Пимблетт отказался от спарринга с ним за $1 млн.

«Я пытался отправить за Пимблеттом частный самолет, чтобы он прилетел в США и провел спарринг со мной. Я предложил ему $1 млн, а в ответ – тишина», – сказал Пол.

Бой за временный пояс легкого веса между Пимблеттом и Джастином Гейджи состоялся в январе. Гейджи победил судейским решением.

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: talkSPORT
Предложи миллион бургеров
Ответ Илья Коски
Предложи миллион бургеров
Так это тогда миллионов 15 долларов
Правильно сделал что отказался.
Если Пол предлагал спаринг по правилам бокса, то это такое себе предложение и Пэдди правильно слился. Как показал бой с Гейджи боксирует Пимблетт как фигляр. По правилам ММА шансы у щекастика были бы.
