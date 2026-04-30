Шон Стрикленд: «Дана Уайт – нарциссичный социопат, больной ублюдок»
Шон Стрикленд высказался о президенте UFC Дане Уайте.
«Уверен, что Уайт – социопат. Я уверен, что он – нарциссичный социопат. Поэтому его инстинкты не работают, как у нормального человека. Во время стрельбы на ужине Трампа он, наверное, думал: «Черт с ним, давай, чувак!»
Дана – больной ублюдок, может даже психопат», – сказал Стрикленд.
Уайт – о стрельбе на ужине с Трампом: «Все легли и кричали, но не я. Это было чертовски круто»
«Вбежали парни с оружием: «Ложитесь!» Я не лег». Стрельба на ужине Трампа, куда пришел босс UFC
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
сначала показалось, что он говорит о нем в негативном ключе, а, как оказалось, напротив - хвалит уайта и даже восхищается им.
Решил завуалировать и прикрыть это грубыми словами, чтобы не потерять лицо и образ. Получилось: «Дана, ты ЧЕРТовски красив!»
Теперь с Даной хочет бой провести что-ли))
Познакомьте Стрикланда с Хрюновым...
