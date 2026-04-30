Дмитрий Бивол: «У западных промоутеров нет желания организовать третий бой с Бетербиевым. Возможно, у Умара Назаровича есть возможность провести этот бой в России»

Бивол высказался о третьем бое с Бетербиевым.

Дмитрий Бивол сообщил, что готов провести трилогию с Артуром Бетербиевым в России.

«Я не против боя. Есть желание побоксировать, этот поединок интересен. Если такая возможность будет, то почему бы нет? На западе этот бой уже не очень интересен. У западных промоутеров нет желания организовать третий бой.

Возможно, у Умара Назаровича есть возможность провести этот бой в России. И если она есть, то, конечно, мы готовы к таким переговорам, к этому бою», – сказал Бивол.

Бетербиев не дрался с февраля 2025-го, когда проиграл Биволу в реванше. Дмитрий подерется 30 мая в Екатеринбурге против Михаэля Эйферта.

