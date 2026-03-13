Колби Ковингтон: «Чувствую огромное неуважение со стороны UFC. Готов был принять любой бой, лишь бы выступить перед Трампом»

Колби Ковингтон: готов был принять любой бой, лишь бы выступить перед Трампом.

Боец полусреднего дивизиона UFC Колби Ковингтон высказался о том, что не попал в кард турнира промоушена в Белом доме.

«Я говорил, что подерусь с кем угодно, лишь бы получить шанс выступить перед моим героем Дональдом Трампом . Помните, когда в UFC говорили, что на турнире в Белом доме будет шесть или семь титульных боев? Где эти бои?

Они заставили меня просто сидеть без дела последние 14 месяцев. Мне не предложили ни одного поединка, хотя по контракту должны давать три боя в год. Со мной обращаются несправедливо, и меня это уже достало.

Какого черта я должен делать, чтобы зарабатывать деньги? У меня куча счетов, которые нужно оплачивать. После всего, что я сделал, я чувствую огромное неуважение со стороны компании», – сказал Ковингтон.

