  Колби Ковингтон: «Чувствую огромное неуважение со стороны UFC. Готов был принять любой бой, лишь бы выступить перед Трампом»
Колби Ковингтон: «Чувствую огромное неуважение со стороны UFC. Готов был принять любой бой, лишь бы выступить перед Трампом»

Боец полусреднего дивизиона UFC Колби Ковингтон высказался о том, что не попал в кард турнира промоушена в Белом доме.

«Я говорил, что подерусь с кем угодно, лишь бы получить шанс выступить перед моим героем Дональдом Трампом. Помните, когда в UFC говорили, что на турнире в Белом доме будет шесть или семь титульных боев? Где эти бои?

Они заставили меня просто сидеть без дела последние 14 месяцев. Мне не предложили ни одного поединка, хотя по контракту должны давать три боя в год. Со мной обращаются несправедливо, и меня это уже достало.

Какого черта я должен делать, чтобы зарабатывать деньги? У меня куча счетов, которые нужно оплачивать. После всего, что я сделал, я чувствую огромное неуважение со стороны компании», – сказал Ковингтон.

Колби Ковингтон: «Турнир UFC в Белом доме – отстой, там нет ни одного топового американского бойца»

Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой

По факту Топурия и Перейра топовые бойцы , но турнир действительно отстой .
Колби не врубается, что рыжий дед в поисках новых избирателей, тех кто еще в нем сомневается или против, те же кто помешан на нем как Колби и спит в красной кепке деду уже нафиг не сдались - они и так проголосоют за - зачем на них время тратить
Жив курилка, но поезд давно ушел.
6-7 титульных поединков....
А в это кто-то реально верил? 😅😅😅
Топурия обвинил Махачева в трусости и срыве боя в Белом доме. Это правда?
11 марта, 07:40
«Меня уволили из UFC?!» Джонс не подерется в Белом доме – и лютует, обвиняя Дану Уайта во лжи
10 марта, 10:45
Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»
9 марта, 18:08
UFC Fight Night 269: Эмметт против Вальехоса, Кертис – Оролбай и другие бои
сегодня, 18:55
Даниэль Кормье: «Чимаев предлагает деньги людям, которые смогут поймать его на прием. Он назначил награду за свою голову»
сегодня, 18:50
Дрикус дю Плесси: «Стрикленда сложно удержать на земле. У него очень хорошие шансы против Чимаева»
сегодня, 18:25
Эдди Хирн: «Аспиналл заработает на свежих коммерческих сделках больше, чем за один из последних боев»
сегодня, 18:00
Дю Плесси – о возможном реванше с Чимаевым: «Сомневаюсь, что Хамзат изменится. Я буду готов»
сегодня, 17:15
Top Dog Prospect 30: «Гладиатор» против «Конунга», Коваль подерется с «Белым»
сегодня, 16:35Фото
Арман Царукян может провести схватку по грэпплингу с Диллоном Дэнисом
сегодня, 13:40
Евлоев завершил подготовку к бою с Мерфи: «Лондон, готовься! Будет жарко»
сегодня, 13:30Фото
Трамп – о турнире UFC в Белом доме: «Уайт собрал потрясающий кард. Там будут все топовые бойцы»
сегодня, 13:20
Евгений Гончаров: «Тейшейра – удобный оппонент для Павловича. Ждем победу нокаутом в первом‑втором раунде»
сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
