  Никал предложил Ковингтону подраться в Белом доме: «Я еще не подписал контракт на следующий бой, так что мы можем это устроить»
Никал предложил Ковингтону подраться в Белом доме: «Я еще не подписал контракт на следующий бой, так что мы можем это устроить»

Бо Никал предложил Колби Ковингтону подраться в Белом доме.

Боец среднего дивизиона UFC Бо Никал предложил Колби Ковингтону подраться на турнире промоушена в Белом доме.

Ковингтон, который не попал в кард ивента, ранее заявил: «Чувствую огромное неуважение со стороны UFC. Готов был принять любой бой, лишь бы выступить перед Трампом».

«Колби, я еще не подписал контракт [на бой с Кайлом Докасом]. Мы все еще можем это устроить. Честно говоря, я действительно считаю, что ты заслуживаешь выступить на турнире в Белом доме.

Если хочешь подраться, мы можем вместе позвонить Хантеру Кемпбэллу и сделать так, чтобы этот бой состоялся», – написал в социальных сетях Никал.

Колби Ковингтон: «Турнир UFC в Белом доме – отстой, там нет ни одного топового американского бойца»

Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Бо Никала
Бо закрыл поражение. Докос камбекнул ещё круче. Переехал досрочно Миршерта и Перейру. Есть интрига. Докос силен, Колби пенсионер проще для Никала
Колби вообще что рядом с именем Никала делает? Колби маленький полусредневес, а Никал гонят 20кг(с его слов) в средний. Любительский уровень их борьбы это просто небо и земля. Никал моложе, сильнее и больше. Как их имена в потенциальном бою вообще рядом встретились?
Все верно, но Колби же сказал, что с кем угодно, только в белом доме? Вот пусть и соглашается. Трампу будет приятно, что даже полы в белом доме протирают не тряпкой, а американцем.
Хавьер Мендес: «Команда Топурии отказалась от боя с Махачевым из‑за недостаточной суммы денег»
вчера, 17:15
Взвешивание перед UFC Fight Night 269: Эмметт тяжелее Вальехоса, Кертис и Оролбай показали одинаковый вес
вчера, 16:25
Колби Ковингтон: «Чувствую огромное неуважение со стороны UFC. Готов был принять любой бой, лишь бы выступить перед Трампом»
вчера, 16:15
Арман Царукян: «У меня с UFC все хорошо, никаких внутренних интриг. Уже знаю приблизительную дату следующего боя»
вчера, 15:00
«Легкие деньги для Хамзата». Штырков отреагировал на анонс боя Чимаев – Стрикленд
вчера, 14:45
Царукян – о бое Холлоуэя и Оливейры: «Это было скучно. Получилось просто залеживание»
вчера, 13:35
Менеджер Волкова: «В UFC не сдержали обещаний перед Александром. Мы сделаем выводы»
вчера, 13:05
Джонсон обратился к Мокаеву: «Брат, тебе соврали. Моя черная задница на пенсии»
вчера, 12:20
Магомед Исмаилов: «Для мусульманина бить по лицу – запрет. Но я пытаюсь минимизировать то, за что получу в конечном итоге наказание»
вчера, 11:35
Мухаммад Мокаев: «Мне предложили бой с Деметриусом Джонсоном. Я согласился»
вчера, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем