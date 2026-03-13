Никал предложил Ковингтону подраться в Белом доме: «Я еще не подписал контракт на следующий бой, так что мы можем это устроить»

Бо Никал предложил Колби Ковингтону подраться в Белом доме.

Боец среднего дивизиона UFC Бо Никал предложил Колби Ковингтону подраться на турнире промоушена в Белом доме.

Ковингтон, который не попал в кард ивента, ранее заявил : «Чувствую огромное неуважение со стороны UFC. Готов был принять любой бой, лишь бы выступить перед Трампом».

«Колби, я еще не подписал контракт [на бой с Кайлом Докасом]. Мы все еще можем это устроить. Честно говоря, я действительно считаю, что ты заслуживаешь выступить на турнире в Белом доме.

Если хочешь подраться, мы можем вместе позвонить Хантеру Кемпбэллу и сделать так, чтобы этот бой состоялся», – написал в социальных сетях Никал.

