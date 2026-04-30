Евгений Гончаров проведет бой с Хадисом Ибрагимовым на турнире АСА 204 в Омске

Гончаров подерется с Ибрагимовым на турнире ACA.

Бывший чемпион АСА в тяжелом весе россиянин Евгений Гончаров проведет следующий поединок против экс-бойца UFC Хадиса Ибрагимова.

Бой пройдет на турнире АСА 204 19 июня в Омске.

Гончаров (21-3) в августе прошлого года победил Адама Богатырева. В мае 2025-го он отказался от пояса ACA и объявил, что возьмет паузу в карьере.

