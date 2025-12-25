Шара Буллет: «Фанаты меня любят за то, что я рискую и даю им нужные эмоции. Я должен будоражить их умы»

Шара Буллет рассказал о схватке с Царукяном.

Шарабутдин Магомедов рассказал, почему решил провести схватку по грэпплингу с Арманом Царукяном .

«Да, люди думают, что это большой риск, говорят – ты можешь проиграть. Они не понимают, за что меня любят фанаты. За то, что я рискую и даю им нужные эмоции. Чтобы они не скучали за экранами, сидя на диванах. Я должен будоражить их умы», – сказал Магомедов.

Царукян встретится в матче по грэпплингу с Шарой Буллетом. Схватка пройдет 30 декабря в Ереване.

Шара Буллет – о схватке с Царукяном: «Я думал, это турнир по греблингу, где пираты вне конкуренции! А тут говорят: «Нет, брат, это грэпплинг»