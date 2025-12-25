Шон О’Мэлли: «Шуга против Петра в Белом доме, Америка против России. Это логично»

О’Мэлли хочет драться с Яном.

Шон О’Мэлли заявил о желании провести бой с Петром Яном на турнире UFC в Белом доме.

«Шуга против Петра в Белом доме, Америка против России. Это логично», – сказал О’Мэлли.

Шон О’Мэлли и Сун Ядун подерутся в карде UFC 324 – турнир состоится в Лас-Вегасе в ночь на 25 января.

Ожидается, что турнир UFC на территории Белого дома состоится 14 июня 2026-го.

Шон О’Мэлли: «Побью Ядуна и подерусь с Яном в Белом доме. Это моя цель»