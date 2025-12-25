Менеджер Усика: «Усик будет драться с кем захочет и когда захочет, он это заслужил. Бой против Кабайела – один из вариантов»

Сергей Лапин , менеджер Александра Усика , сказал, что соперником украинца может стать Агит Кабайел.

«Усик будет драться с кем захочет и когда захочет, он это заслужил. Конечно, в рамках правил санкционирующих организаций.

Бой против Агита Кабайела – один из возможных вариантов, но окончательное решение остается за нами», – сказал Лапин.

Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в июле этого года.

Александр Усик: «Мой второй Александр каждый раз говорит: «Остановись! Не делай этого. Мне больно. Я не могу»